Szerokie pola minowe to najskuteczniejsza realizacja strategii „nie oddamy ani piędzi ziemi”, niestety dziś w wykonaniu rosyjskich wojsk. Dla krajów wschodniej flanki to powinno być jak podręcznik, studiowany kartka po kartce - ocenił w mediach społecznościowych szef BBN Jacek Siewiera.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego we wpisie opublikowanym we wtorek na Twitterze odniósł się do trwającej ukraińskiej kontrofensywy skierowanej na tereny Ukrainy zajęte przez rosyjskie wojska.

"To co sprawia, że rosyjskie wojska stawiają skuteczny opór ukraińskiej armii (dziś jednej z największych w Europie) to szerokie pola minowe ppanc (min przeciwpancernych - PAP) w pasie przesłaniania zza których oddziaływuje piechota i artyleria. To najskuteczniejsza realizacja strategii +nie oddamy ani piędzi ziemi+ choć niestety w wykonaniu wrogich wojsk. Dla krajów wschodniej flanki to powinno być jak podręcznik, studiowany kartka po kartce" - podkreślił Siewiera.

Na początku lipca do efektów ukraińskiej kontrofensywy odniósł się przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, holenderski admirał Rob Bauer. Jak ocenił, ukraińska kontrofensywa jest trudna, a ukraińskie siły napotykają na przygotowane przez Rosjan przeszkody obronne, które nieraz są głębokie na 30 kilometrów.

Zaznaczył też, że siły ukraińskie słusznie zachowują ostrożność, aby uniknąć dużych ofiar. "Tego typu operacje są niezwykle trudne i myślę, że sposób, w jaki to robią (Ukraińcy), jest godny pochwały" - powiedział Bauer.

W czerwcu polskie MON zatwierdziło umowę z Polską Grupą Zbrojeniową na dostawę 24 pojazdów minowania narzutowego Baobab-K dla polskiego wojska. Baobab-K to pierwszy skonstruowany w całości Polsce pojazd minowania narzutowego. Pojazd z dwuosobową załogą służy do ustawiania przeciwpancernych pól minowych, może zabrać do 600 min. Przy stawianiu zapór minowych pojazd porusza się z prędkością 5-25 km/h, może wyrzucać miny na obszarze o długości 1800 i szerokości 180 metrów. Komputer pokładowy tworzy cyfrową mapę zaminowanego terenu.