Dziś jest czas na to, byśmy jako Polacy i klasa polityczna twardo stali po stronie interesu Rzeczpospolitej i w oparciu o prawidłową analizę wspólnie, ponad podziałami realizowali politykę bezpieczeństwa - mówił w czwartek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Przydacz wygłosił w czwartek przemówienie podczas jednego z paneli konferencji Defence Day, organizowanej przez portal Defence 24. Panel, w ramach którego uczestnicy wysłuchali wystąpienia szefa BPM, poświęcony był problematyce współpracy ponad podziałami politycznymi w obszarze bezpieczeństwa.

Szef BPM podkreślał znaczenie jedności w polityce wewnętrznej oraz międzynarodowej; jako przykład wskazał jednomyślne działanie państw UE w zakresie nakładania sankcji na Rosję po agresji na Ukrainę. "To był taki namacalny skutek jedności - nie pogrążyliśmy się w wewnętrznych dyskusjach, jak zareagować" - powiedział.

"Dziś jest czas na to, abyśmy wszyscy, jako Polacy, jako klasa polityczna od lewa do prawa, zawsze twardo stali po stronie interesu Rzeczypospolitej; w oparciu o prawidłową strategię i prawidłową analizę realizowali tę politykę bezpieczeństwa i wschodnią, tak jak ją realizujemy" - oświadczył szef BPM.

Jako jeden z najważniejszych filarów polityki bezpieczeństwa wskazał wzmacnianie własnych zdolności obronnych, zgodnie z założeniami Traktatu Północnoatlantyckiego. "My to realizujemy, pan prezydent Andrzej Duda jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych w dobrej współpracy z rządem. Myślę, że nikt nie może tutaj zarzucić, przez ostatnie lata naprawdę sporo się wydarzyło" - powiedział Przydacz.

Drugim filarem, stwierdził, jest wzmacnianie sojuszy, zwłaszcza z "kluczowymi sojusznikami" - jak USA, czy Wielka Brytania, a także sojusznikami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. "Jasne jest, że z Litwą, Słowacją czy Rumunią mamy bliższe interesy bezpieczeństwa, dlatego, że mamy wspólne zagrożenia" - ocenił.

"Stąd też dwa równoległe koncepty współpracy regionalnej - z jednej strony Bukareszteńska Dziewiątka, budującą też instrumenty w wewnętrznej dyskusji NATO; drugim ważnym konceptem jest inicjatywa Trójmorza" - powiedział, wskazując, że ta druga inicjatywa działa na rzecz wspólnego bezpieczeństwa m.in. w dziedzinie infrastruktury.

Trzeci filar to według Przydacza "wsparcie tych, którzy aktywnie walczą o swoją niepodległość, ale także aktywnie walczą o utrzymanie świata opartego na tych zasadach, na których chcemy go widzieć". "Pamiętajmy, że to wsparcie Ukrainy nie wynika tylko z naszej sympatii czy naszego jakiegoś współczucia, ale jest też w naszym daleko posuniętym interesie" - podkreślił szef BPM.

"W duchu pracy ponad podziałami, to jest też apel do nas wszystkich - do ekspertów, klasy politycznej, dyplomatów, abyśmy starali się prawidłowo analizować rzeczywistość, aby wyciągnąć z niej konkretne, korzystna dla interesu państwowego Polski wnioski starali się zrozumieć także wzajemne argumentacje oraz pracować razem dla dobra Polski" - zaapelował Przydacz.