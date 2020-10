Szef KPRM: Będziemy zdecydowanie egzekwować przepisy związane z pandemią

Casualowy piątek: Cała Polska żółto-czerwona. Co to oznacza dla gastronomii?

W TVP Info Dworczyk przypomniał, że zgodnie z decyzją rządu od soboty zasady obowiązujące w strefie żółtej obejmą cały kraj. "My zapowiadamy jednoznaczne i zdecydowane egzekwowanie tych przepisów, myślę tutaj o mandatach i grzywnach dla osób, które tych przepisów nie przestrzegają" - powiedział. Przypomniał, że obywatele powinni zachowywać się odpowiedzialnie również w trosce o inne osoby.

Powiedział, że w sobotę rząd ogłosi kolejne informacje dotyczące zmian i obostrzeń, które są związane z rozwojem pandemii. "Natomiast jeżeli te wprowadzane zaskutkują pozytywnie, czyli zmniejszymy dynamikę wzrostu zachorowań, to miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli wprowadzać kolejnych restrykcji" - zaznaczył.

Podkreślił, że przestrzeganie zaleceń jest konieczne, abyśmy nie doprowadzili do sytuacji, że służba zdrowia zacznie mieć poważne problemy z udzielaniem pomocy chorym.

"Jeżeli chodzi o dostępność łóżek dla osób chorych na COVID-19, to w skali kraju ona wynosi między 50 a 60 proc. Jeżeli chodzi o respiratory, które są przeznaczone dla chorych na koronawirusa, to jest ok. 30 proc. zajętych z blisko 900 respiratorów. Ale mamy też duże zapasy, łącznie w Polsce tych respiratorów jest ponad 10 tysięcy plus mamy zapasy w Agencji Rezerw Materiałowych, więc tego sprzętu nie powinno zabraknąć" - powiedział.

"Natomiast rzeczywiście zdarza się tak, że lokalnie, gdzie jest dużo przypadków zachorowań na koronawirusa, kończą się miejsca w szpitalach i po to między innymi są tworzone szpitale koordynacyjne, żeby dystrybuować (…) ruchem pacjentów, osób chorych, tak żeby trafiali szybko pod opiekę, żeby nie było sytuacji, że w jakimś szpitalu, placówce, nie będzie miejsca, aby przyjąć osoby potrzebujące" - podkreślił.

Pytany o ewentualny lockdown, powiedział, że rząd chce unikać tego rodzaju scenariuszy, ponieważ mają one dramatyczne skutki dla gospodarki.

"Wiemy, jaki kryzys wywołał pierwszy lockdown, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. My stosunkowo dobrze radzimy sobie z konsekwencjami tego kryzysu, ale musimy tutaj ważyć racje: z jednej strony gospodarka, która przekłada się na stan finansów publicznych, a to z kolei przekłada się też na funkcjonowanie służby zdrowia i wszystkich innych niezbędnych służb do funkcjonowania państwa. A z drugiej strony zdrowie i bezpieczeństwo Polaków" - powiedział.

Dworczyk skomentował także zachowanie posłów Konfederacji, którzy sprzeciwiają się obowiązkowi noszenia maseczek w czasie posiedzenia Sejmu.

"Dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe, dlatego że mówimy o bezpieczeństwie, o zdrowiu Polaków. Nawet jeżeli ktoś jest sceptyczny wobec tych rozwiązań, to powinien myśleć o innych. Jeśli nie chce dbać o swoje zdrowie, to powinien dbać o zdrowie innych, zwłaszcza tych najbardziej zagrożonych" - powiedział. Ocenił, że "ta ostentacja w łamaniu przepisów jest czymś nagannym".