Zasada równomiernego rozwoju w województwach lubelskim i podkarpackim wymaga jeszcze mocniejszego wsparcia - powiedział w poniedziałek szef KPRM Marek Kuchciński w Tomaszowie Lubelskim. Zaproponował utworzenie rządowego Programu Rozwoju Karpat Wschodnich i Roztocza.

Szef KPRM wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Klubu Europy Karpat "Między informacją a dezinformacją", która w poniedziałek rozpoczęła się w Tomaszowie Lubelskim.

Kuchciński podczas inauguracji konferencji z udziałem samorządowców, przedstawicieli instytucji i młodzieży zaproponował zgromadzonym dyskusję nad pomysłem utworzenia specjalnego, rządowego Programu Rozwoju Karpat Wschodnich i Roztocza. "Konsultowaliśmy tę sprawę z premierem i z wicepremierem. Jest duże zainteresowanie. Pod warunkiem, że będziemy w stanie to przygotować i przedstawić. Zaczynamy od spotkań i rozmów z państwem, to znaczy z praktykami" - powiedział minister dodając, że wnioski z konsultacji pomysłu przekażą ekspertom.

Mówiąc o podobnych rozwiązaniach w przeszłości szef KPRM przypomniał ogłoszony w 2018 r. Programu dla Bieszczad, który - jego zdaniem - objął niewielki teren. "Celem tego programu było polepszenie, ułatwienie współpracy, koordynacji przy ściąganiu funduszy z różnych źródeł: europejskich, polskich, rządowych i innych w tamten teren" - powiedział.

"Gdy popatrzyliśmy z perspektywy kilku lat rządów obecnego obozu rządowego zauważyliśmy, że zasada równomiernego rozwoju w województwie lubelskim i województwie podkarpackim wymaga jeszcze mocniejszego wsparcia" - stwierdził Kuchciński.

Przyznał, że w programach wojewódzkim i krajowym programie dla Polski Wschodniej regiony te są określone jako obszary strategicznej interwencji, czyli dodatkowego wsparcia. "Zauważyliśmy również, że jest potrzebne wsparcie ze strony rządu i koordynacja w tym obszarze" - powiedział szef KPRM.

Opisując obszar planowanego wsparcia wskazał teren od Magurskiego Parku Narodowego, przez Pogórze, Bieszczady i całe Roztocze, w tym Zamość, Biłgoraj i - być może - Janów Lubelski. "Wydaje się, że warto byłoby przymierzyć się do tego, żeby siłami rządowymi zorganizować program, który będzie wspierał, ułatwiał koordynację programów, działania poszczególnych powiatów, gmin i także województw" - stwierdził Kuchciński.

Mówiąc o celach programu szef KPRM wskazał: podniesienie poziomu życia, poprawę dostępności komunikacyjnej (infrastruktury drogowej i kolejowej), wsparcie turystyki, poprawę dostępności do wodociągów i kanalizacji, rozwój współpracy na kierunku północ-południe Europy (tworzenie sieci uzdrowisk i sanatoriów, wymiana młodzieży, rozwój w obszarze cyfrowym).

"Wydaje się, że moglibyśmy w tym nowym programie wskazywać potrzebę tworzenia współpracy w postaci sieci. Kluby Europy Karpat tworzą taką właśnie sieć" - dodał.

"Jeżeli będziemy kontynuować nadal naszą pracę w Polsce to można założyć, że te wielkie fundusze, które co roku wpływają poprzez różne Programy Inwestycji Strategicznych do samorządów i organizacji pozarządowych, one w przyszłym roku i w latach następnych również będą kontynuowane" - powiedział Kuchciński i zachęcił zgromadzonych do zgłaszania sugestii.

Przychylnie wypowiedział się o propozycji samorządowców, żeby podnieść standard drogi z Jarosławia (woj. podkarpackie) do Bełżca (woj. lubelskie) do drogi ekspresowej. "Jak najbardziej. To jest konkretny pomysł, który uzasadnia potrzebę takiego programu rządowego i tego kierunku, jego celu - wzmocnienia rozwoju infrastruktury" - przyznał szef KPRM.

Odpowiadając na kolejną sugestię przyznał, że można zastanowić się nad wpisaniem w programie działania, które miałoby wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Klubu Europy Karpat w Tomaszowie Lubelskim i poseł PiS Tomasz Zieliński nawiązując do tematu konferencji przypomniał, że biorą w niej udział doświadczeni dziennikarze i zawodowcy. "Dla młodzieży zorganizowaliśmy dodatkowe atrakcje: Laboratoria Przyszłości, pokazy filmów i stanowisko mObywatel" - wymienił.

Jak podali organizatorzy, celem dwudniowej konferencji jest przedstawienie negatywnych skutków rozpowszechniania dezinformacji - zwłaszcza w obszarze przygranicznych. W warsztatach i panelach m.in. o obrazie Polski w mediach, cyberbezpieczeństwie w sieci i roli mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku wezmą udział eksperci, którzy pokażą młodzieży jaka jest różnica między informacją i dezinformacją oraz jak je rozróżnić.

Patronem medialnym konferencji jest Polska Agencja Prasowa.