Trzeba zmienić system finansowania mediów publicznych, żeby wystarczyło na tworzenie wysoko jakościowych przedsięwzięć, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii - powiedział w Radiu Lublin przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski.

Szef KRRiT w wywiadzie dla Radia Lublin pytany był o to, jak nowoczesne technologie zmieniają tradycyjne media w kontekście funkcjonowania np. portali, podcastów, mediów społecznościowych.

"To ogromne wyzwanie, zwłaszcza dla mediów publicznych, które mają także swoją misję - informowanie o najważniejszych wydarzeniach, ale także promowanie i tworzenie polskiej kultury (…). W mojej ocenie media publiczne bardzo umiejętnie i w sposób całościowy wykorzystują szansę, którą dają nowe technologie, zwłaszcza podcasty. Sam jestem podcasterem - przed przejściem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prowadziłem swój podcast - więc widzę, jaka to jest twórcza praca, a także rozszerzenie możliwości radiowego działania liniowego" - powiedział Maciej Świrski.

Zwrócił uwagę również na wykorzystanie wizji, która pojawia się w internecie na stronach rozgłośni radiowych. Jego zdaniem jest to kolejna szansa, "dlatego że obraz pozwala na mocniejsze dotarcie z treściami". "Jak wynika z badań Krajowego Instytutu Mediów, zazwyczaj konsumujemy te treści, korzystamy z nich na jakimś ekranie, który mamy przy sobie, a nie już stacjonarnie np. na telewizorze. Czyli treści, których słuchamy w radiu i oglądamy na ekranie, bardziej do nas docierają" - wyjaśnił Maciej Świrski.

Pytany o rozwiązania finansowe na rozwój nowych technologii powiedział: "Postawiłem sobie za cel przekonać tych, którzy decydują o budżecie, aby zmienić system finansowania mediów publicznych, który jest w tej chwili niewydolny i moim zdaniem niesprawiedliwy, ponieważ tak się składa, że po wezwaniu Donalda Tuska parę lat temu do niepłacenia abonamentu, opłaty abonamentowe zaczęły drastycznie spadać" - przekazał szef KRRiT.

Jak dodał, równolegle, żeby ratować sytuację, mediom publicznym są przekazywane dotacje w postaci bonów skarbowych. "To dobre rozwiązanie, ale ma też wady. Poza tym wywołuje co roku niepotrzebne napięcia polityczne. Są ludzie, którzy nie zgadzają się z finansowaniem z budżetu mediów publicznych, co jest kompletnym kuriozum" - powiedział Świrski.

"Trzeba więc zmienić system finansowania mediów publicznych, żeby wystarczyło na tworzenie wysokojakościowych przedsięwzięć (…) z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. A to oczywiście kosztuje. Czas na zmianę finansowania mediów publicznych z uwzględnieniem tych wyzwań" - podkreślił.

Przewodniczący KRRiT zwrócił również uwagę, że obecnie jesteśmy na etapie wojny hybrydowej przeciwko Polsce i musimy być przygotowani na odpór, żeby - jak mówił - np. w mediach profesjonalnych w Polsce nie rozprzestrzeniała się dezinformacja. "Media publiczne mają bardzo ważne zadanie z tego względu, że mogą w sposób wiarygodny pokazać prawdziwą informację (…) I tutaj także są potrzebne pieniądze. Wydaje mi się, że powinno to być sfinansowane w całości przez państwo" - stwierdził Maciej Świrski.