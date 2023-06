Przez pięć miesięcy 2023 r. spółka PKP Intercity przewiozła 25 mln pasażerów, to tyle ile w całym 2014 roku - podkreślił w poniedziałek w TVP Info minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury w programie "Gość Wiadomości" podkreślił, że dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom na kolei, takim jak np. oddanie ostatniego z trzech mostów kolejowych na Wiśle w Krakowie, narodowy przewoźnik kolejowy - PKP Intercity - w ciągu 5 miesięcy 2023 r. przewiózł 25 mln pasażerów.

"PKP Intercity może dzisiaj pochwalić się przewiezieniem 25 mln pasażerów przez pięć miesięcy tego roku. Przypomnę, że taką wielkość PKP Intercity przewiozło w 2014 roku (...) Wszystko to, co od czerwca, to na konto kolejnego rekordu" - powiedział minister.

Zauważył, że mimo trudności, które pojawiają się w transporcie kolejowym, wynikających z inwestycji, krajowi przewoźnicy kolejowi pokonują kolejne bariery i biją rekordy przewozowe.

"PKP Intercity w 2015 r. codziennie uruchamiało 300 pociągów. W tym roku - od niedzieli (od wprowadzenia rozkładu wakacyjnego - PAP) - 423 pociągi. Jest widoczna różnica. Jest tych pociągów więcej, pasażerów jest więcej. Pasażerowie domagają się teraz, co jest naturalną rzeczą, większej ilości pociągów, nowoczesnych pociągów - takich, na które Polacy zasługują w trzeciej dekadzie XXI wieku. Poprzez politykę taborową, którą zdecydowaliśmy się uruchomić, czyli zakupową, PKP Intercity czyni potężne zakupy - i co ważne - szczególnie w fabrykach produkujących, modernizujących pociągi i wagony w Polsce" - dodał Andrzej Adamczyk.

Szef MI podkreślił, że ma nadzieję, iż prowadzona polityka "doprowadzi do sytuacji, w której głównym przewoźnikiem w transporcie zbiorowym będzie kolej".

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało prawie 60 mln pasażerów. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.