Zamek w Kwidzynie (Pomorskie) wraz z Konkatedrą św. Jana Ewangelisty otrzymają 41 mln zł z programu FEnIKS - powiedział w piątek minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Zaznaczył, że Kwidzyn otrzymał z programu odbudowy zabytków 3 mln zł na m.in. prace odwadniające Katedrę.

"Obiekt jest wspaniały. To unikalne połączenie Katedry z zamkiem" - powiedział szef MKiDN w trakcie piątkowej wizyty w Kwidzynie.

Podkreślił, że w ramach pierwszego etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków miasto Kwidzyn uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł na ratunkowe prace odwadniające, pilne naprawy pokrycia dachowego i niezbędne wymiany zdestruowanych elementów więźb dachowych katedry w Kwidzynie.

Szef resortu kultury podał, że Zespół Katedralno-Zamkowy w Kwidzynie został włączony do pozakonkursowej formuły programu FEnIKS - dla 11 najbardziej priorytetowych projektów w Polsce". Gliński powiedział, że dofinasowanie dla projektu ochrony Zespołu Katedralno-Zamkowego w Kwidzynie to 41 mln. zł. "Jest to jeden z priorytetowych projektów, które będą realizowane w ramach programu FEnIKS (Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027)" - zaznaczył minister.

Katedra w Kwidzynie w ramach tych środków będzie mogła przeprowadzić prace budowlano-remontowe, które umożliwią zabezpieczenie Katedry przed wilgocią i mikroorganizmami, prace konserwatorskie wnętrza wraz z wyeksponowaniem historycznych elementów wystroju i wyposażenia. W wyniku realizacji inwestycji powstaną nowe przestrzenie wystawiennicze (adaptacja poddasza oraz górnego chóru) oraz zostanie przeprowadzona rearanżacja dolnego chóru tzw. Krypt Wielkich Mistrzów.

W kwidzyńskim zamku zostanie przeprowadzony kompleksowy remont konserwatorski wnętrz oraz dachów dawnego zamku kapituły pomezańskiej w Kwidzynie, połączony z modernizacją wewnętrznych instalacji, który umożliwi poprawę warunków stałych ekspozycji muzealnych, budowę nowych wystaw oraz aranżację przestrzeni dla wystaw czasowych i zajęć edukacyjnych.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zaplanowanie trasy zwiedzania wspólnej dla zamku i katedry. Tematem przewodnim wspólnej trasy będzie historia budowy zespołu i zachowane dziedzictwo architektoniczne średniowiecznego kompleksu.

Minister Gliński w piątek odwiedził również Zamek w Sztumie, który w 2018 roku stał się oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku.

Na terenie zamku prowadzonych jest wiele prac infrastrukturalnych, a po badaniach archeologicznych, które trwały 3 sezony, ze środków ministerialnych wyremontowane zostały strychy i dachy.

"Zaprezentowaliśmy panu ministrowi inwestycje zabezpieczające, które zostały przeprowadzone. Pokazaliśmy również program wystawienniczy i opowiedzieliśmy o efektach badań archeologicznych, które zostały przeprowadzone na terenie zamku. Po ich przeprowadzeniu wiemy m.in. że nigdy na tym terenie nie było Grodu Pruskiego" - wyjaśniał kierownik Zamku w Sztumie Aleksander Masłowski.

Ministerstwo przekazało, że gminy z powiatu sztumskiego otrzymały 1,11 mln zł na 9 zadań w ramach pierwszego etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na początku lipca resort funduszy i polityki regionalnej poinformował, że uruchomiono 400 mln zł na dofinansowanie renowacji zabytków i rozwój infrastruktury kultury z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Wsparcie z programu FEnIKS można otrzymać w dwóch kategoriach: rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) oraz ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.