Infrastruktura w powiecie legionowskim się rozwija, przełamaliśmy wiele barier i niemożności. Okazuje się, że można rozwijać infrastrukturę drogową - podkreślił szef MON Mariusz Błaszczak w piątek w Legionowie, gdzie rozpoczyna się rozbudowa DK61 Legionowo – Zegrze.

Błaszczak przypomniał, że jesienią 2020 r. została podpisana umowa, a w piątek rozpoczynają się prace związane z budową odcinka DK61, który zostanie przebudowany do standardu drogi dwupasmowej.

"To ważna droga łączącą Warszawę z Mazurami" - wskazał. "Bardzo się cieszę, że infrastruktura w powiecie legionowskim się rozwija, przełamaliśmy wspólnie wiele barier i niemożności. Okazuje się, że można rozwijać infrastrukturę drogową" - powiedział Błaszczak.

W pierwszej kolejności przeprowadzone będzie rozpoznanie saperskie terenu, niezbędna inwentaryzacja i wytyczenie geodezyjne. Następnie wybudowane zostaną drogi technologiczne i zaplecza wykonawcy oraz składy materiałów. Rozpocznie się wycinka drzew i krzewów. Ruszą też pierwsze roboty ziemne.

Droga krajowa nr 61 na długości ok. 4,5 km zostanie rozbudowana do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z DW631, powstanie węzeł Zegrze Południowe.

Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki (lider) i TORPOL. Wartość kontraktu wynosi prawie 195 mln zł.

W ramach rozbudowy DK61 Legionowo - Zegrze przebudowano już wiadukt kolejowy w Wieliszewie. Rozebrany został stary obiekt i w jego miejscu powstał nowy. Odtworzone zostały tory oraz sieci sterowania ruchem kolejowym. Ponadto wykonane zostało odwodnienie. Prace zakończyły się w październiku 2022 r. i przywrócony został ruch pociągów.