Szef PFR: lista branż, które dostaną pomoc z Tarczy 2.0, może być rozszerzona

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział uruchomienie nowego programu pomocy dla przedsiębiorców z 38 branż takich jak: gastronomia, przewozy, turystyka, a także kultura. Wartość tzw. Tarczy 2.0 to 35-40 mld zł.

Jak mówił Paweł Borys, opisując szczegóły programu, "mamy do dyspozycji 35-40 mld zł, ale zakładamy, że w stosunku do tych branż taka kwota wsparcia będzie wynosiła w ramach Tarczy MŚP i Tarczy dla dużych firm ok. 20 mld zł, które będziemy chcieli przekazać na wsparcie gospodarki do końca pierwszego kwartału przyszłego roku".

Wskazał, że choć lista 38 branż uwzględnia już branże dotknięte kryzysem czy restrykcjami także pośrednio, to nie jest ona ostateczna. "Podajemy tę listę do publicznej wiadomości i (...) będziemy do niej zbierali uwagi. Po analizie i uzgodnieniu z ministerstwem rozwoju, bo oni są liderem w tym obszarze decyzji co do ostatecznej liczby branż, niewykluczone, że ta lista może być rozszerzona" - powiedział.

Zaznaczył, że Polska wystąpiła już o zgodę Komisji Europejskiej na wypłatę pomocy.

"Tarcza 2.0 dla MŚP, zmienione warunki m.in. pożyczki preferencyjnej w Tarczy finansowej dla dużych firm oraz umorzenie Tarczy finansowej 1.0 dla MŚP wymagają odrębnej zgody Komisji Europejskiej" - powiedział Borys, zaznaczając, że notyfikacje zostały przekazane do KE. Dodał, że przed formalnym złożeniem dokumentów prowadzone były konsultacje i dialog z KE. "Nie widzimy tu kwestii kontrowersyjnych. (...) Ogólnie zakładamy, że te zgody zostaną uzyskane w grudniu i dlatego w styczniu będziemy mogli wszystkie te działania prowadzić" - podkreślił.

Dodał, że w całym wniosku notyfikacyjnym do KE została przedstawiona lista 38 branż, to program został tak skonstruowany, by rząd mógł w każdej chwili podjąć decyzję o ewentualnej zmianie tej listy.

Według Borysa źródłem finansowania programu będą środki pozyskane w ramach emisji obligacji. "Jeżeli sprawdzą się te oczekiwania - mówimy o kwocie ok. 20 mld zł łącznie wartości tej Tarczy finansowej 2.0 z zastrzeżeniem, że może dojść do rozszerzenia branż, więc mogą to być większe kwoty - te emisje będą miały wartość ok. 20 mld zł w perspektywie kwietnia przyszłego roku. Planujemy na początek stycznia emisję o wartości 5 mld zł" - zapowiedział.