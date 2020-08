Szef PFR: Nie sprawdzają się czarne scenariusze dla bezrobocia i płac

"Rynek pracy odżywa - spadek zatrudnienia 2,3 proc. istotnie poniżej oczekiwań (powyżej 3 proc.) i wzrost płac 3,8 proc. powyżej prognoz - pozytywne dla konsumpcji. COVID19 to mniej 200 tys. - duża cześć z tego to efekt postojowego. Nie sprawdzają się czarne scenariusze dla bezrobocia i płac" - czytamy we wpisie prezesa PFR na Twitterze.

Jak podał w środę GUS, w lipcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 2,3 proc. r/r i wyniosło 6252,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,8 proc. r/r i wyniosło 5381,65 zł.