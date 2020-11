Szef PFR: Tarcza Finansowa 2.0 ma zapewnić funkcjonowanie firmom dotkniętym pandemią do II kw. 2021 r.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że rząd uruchamia Tarczę Finansową PFR 2.0. To 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys tłumaczył podczas czwartkowej konferencji prasowej online, że dla branż usługowych, zwłaszcza objętych bezpośrednimi restrykcjami, "jest to bardzo trudny okres i te branże wymagają dodatkowego wsparcia".

"Celem tych działań jest to, aby zapewnić możliwe stabilne funkcjonowanie tych sektorów do drugiego kwartału przyszłego roku, kiedy to wszyscy mamy nadzieję, że w wyniku między innymi działania szczepionki, funkcjonowanie społeczne i gospodarcze będzie wracało do normalności" - powiedział Borys.

Podkreślił, że celem Tarczy Finansowej 2.0 jest "bezpieczne przeprowadzenie tych branż obecnie dotkniętych najbardziej pandemią do momentu, kiedy będziemy już na zaawansowanym etapie szczepień i gospodarka będzie mogła też normalnie funkcjonować również w tych branżach usługowych".

Przekazał, że Tarcza Finansowa 2.0 to kwota do 35 mld zł.

"Udostępniamy trzy podstawowe instrumenty. Pierwszy to jest Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział Borys.

Wyjaśnił, że chodzi zarówno o mikrofirmy, jak i małe i średnie firmy w odniesieniu do 38 sektorów gospodarki.

"Maksymalna kwota tutaj dostępnego finansowania to jest 14 mld zł. To jest to, czego nie wydaliśmy w ramach pierwszej Tarczy. W ramach programu dla MŚP mieliśmy do 75 mld zł, wydaliśmy niecałe 61 mld zł" - powiedział. Dodał, że to jest ten limit w programie przyjętym przez rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską.

"Natomiast na bazie naszych analiz spodziewamy się, że wartość tego programu w odniesieniu do 38 sektorów, wyniesie w przedziale 8-10 mld zł" - powiedział.

Drugie działanie - jak wymieniał Borys - to kontynuacja Tarczy Finansowej dla dużych firm.

"Tutaj wdrażamy pewne ułatwienie oraz przede wszystkim to, co zmieniamy, to jest nowy okres szkody w pożyczce preferencyjnej. (...) Ten okres szkody chcemy żeby był między listopadem a marcem 2021 r. " - powiedział Borys. Przypomniał, że wcześniejszy okres szkody był między marcem a sierpniem tego roku.