Szef PKW o zliczaniu głosów z zagranicy: chodzi o to, żeby wyniki były niepodważalne; to była tytaniczna praca

Autor: PAP

Data: 17-10-2023, 21:09

Chodzi o to, żeby wyniki, które podaliśmy były niepodważalne; to jest olbrzymia, tytaniczna praca - powiedział we wtorek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zapytany o to, z czego wynikały problemy w zliczaniu głosów z zagranicy.