Szef Rady Europejskiej konsultuje się z V4 ws. budżetu UE

"Przewodniczący, tak jak zapowiedział w minionym tygodniu, będzie prowadził konsultacje w różnych formatach. Konsultacje z krajami Grupy Wyszehradzkiej dziś po popołudniu to część tych rozmów" - powiedział we wtorek PAP rzecznik Michela, Barend Leyts.

Polska, Czechy, Węgry i Słowacja należą do pierwszej grupy państw, z którymi Michel prowadzi oficjalne rozmowy przed szczytem UE zaplanowanym na 19 czerwca. W niedzielę Belg rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Pozostałe konsultacje - jak powiedziały PAP źródła unijne - odbywały się nieformalnie. Celem Michela jest wybadanie nastrojów unijnych stolic ws. odpowiedzi na kryzys, jaką zaprezentowała Komisja Europejska.

W ubiegłym tygodniu przedstawiła ona propozycję budżetu UE na lata 2021-2027 wraz ze środkami na ożywienie gospodarcze po załamaniu wywołanym pandemią. Projekt został dobrze przyjęty przez Warszawę, bo przewiduje, że Polska będzie po Włoszech i Hiszpanii trzecim największym odbiorcą pożyczek i grantów na odbudowę po koronawirusie. Z 750 mld euro nad Wisłę ma trafić około 64 mld euro.

Grupa Wyszehradzka nie mówi jednak w tej sprawie jednym głosem. Premier Węgier Viktor Orban oświadczył w piątek, że postulowany sposób podziału środków jest "absurdalny i perwersyjny".

Również szef czeskiego rządu Andrej Babisz nie zgadza się z systemem rozdziału pieniędzy z tzw. funduszu odbudowy. Praga sprzeciwia się m.in. przywiązywaniu dużego znaczenia do wskaźnika bezrobocia przy podziale środków.

Babisz argumentował w minionym tygodniu, że kraje, którym udaje się, także w czasie kryzysu, utrzymywać niskie bezrobocie, nie powinny być za to karane. Zgodnie z danymi Eurostatu bezrobocie w Czechach należy do najniższych w całej UE. Tamtejszy urząd statystyczny podaje, że w kwietniu poziom bezrobocia wynosił 2,3 proc.

Różnice w mającej zwykle podobne podejście, zwłaszcza do kwestii budżetowych, Grupie Wyszehradzkiej to tylko namiastka tego, jak wygląda sytuacja w całej UE. Choć Niemcy i Francja wypracowały porozumienie co do tego, że UE potrzebuje 500 mld euro, aby wspomóc państwa szczególnie dotknięte koronakryzysem, takiej formie wsparcia przeciwstawiają się Finlandia, Dania, Holandia, Szwecja i Austria.