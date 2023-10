Kryzys paliwowy to próba wywołania paniki przed wyborami, żeby uderzyć w rząd - wskazał w wywiadzie z portalem "Niezależna pl" prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Zapewnił, że paliwa nie zabraknie.

"Wszystko wskazuje na to, że jest to histeria i próba wywołania paniki przed wyborami po to, żeby uderzyć w rząd, wykazując że jest jakiś problem" - powiedział prezes RARS. Dodał, że Agencja na bieżąco monitoruje sytuację na rynku. "Dbamy o to, żeby były odpowiednie zapasy paliw, które są opisane nie tylko w ustawach, ale również w przepisach europejskich. Minimum, do którego utrzymywania zobowiązane są poszczególne kraje, wynosi 90 dni. U nas spełniamy te wszystkie wymogi i mamy paliwa na pewno na ponad trzy miesiące działania całego rynku" - wskazał.

Zaznaczył, że "nie grozi nam żaden kryzys", a problem, który pojawia się sporadycznie na poszczególnych stacjach, wynika z faktu, że ceny, jak na sytuację rynkową, są bardzo niskie. Ale też - jak zaznaczył - "winna jest również panika, iż paliwa zwyczajnie zabraknie, co z kolei generuje bardzo duży popyt".

Mówił, że tam problemy mogą zaistnieć na stacjach np. w pobliżu ośrodków rolniczych, gdzie przyjeżdżają rolnicy z kilkoma beczkami, na trasach tranzytowych, gdzie tankują ciężarówki, czy też w dużych miastach, gdzie ruch jest również duży, a ludzie posiadają kilka samochodów.

Kuczmierowski zapewnił, że w systemie jest paliwa pod dostatkiem, a obecna sytuacja przypomina początek pandemii Covid-19. "Wówczas zadziałał podobny mechanizm - wykupiono m.in. makaron, czy ryż i, choć pandemia nie dotyczyła w żaden sposób ryżu i makaronu, okazało się, że sklepy świecą pustkami. Jedyni, którzy wówczas zarabiali, to dystrybutorzy i producenci" - przypomniał.

W ocenie szefa RARS, choć zużycie, które w tej chwili obserwujemy, jest na poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż normalnie, to paliwa nie zabraknie.