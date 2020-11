Szef rolniczego OPZZ występuje do Sejmu i Senatu o debatę nt. sytuacji na wsi

"Występujemy do pani marszałek Sejmu (Elżbiety Witek) i do pana marszałka Senatu (Tomasza Grodzkiego) o wysłuchanie publiczne, czy o przeprowadzenie debaty publicznej w obecności mediów, z transmisją, po to, żebyśmy my, jako rolnicy, każda grupa, każda dziedzina polskiego rolnictwa, mogła przekazać to, co rzeczywiście dzieje się na wsi, i żeby na takiej debacie był premier, minister rolnictwa, szefowie komisji Sejmu i Senatu" - oświadczył Izdebski po trwającym ponad pół godziny spotkaniu z marszałkiem Senatu.

Podczas briefingu prasowego sprecyzował, że najpierw wniosek zostanie skierowany do marszałek Sejmu, "ze względu na więcej miejsca i swobody", co jest szczególnie ważne w trakcie epidemii COVID-19.

"Natomiast jeżeli tam nie dostaniemy zgody na przeprowadzenie takiej debaty z udziałem strony społecznej, czyli nas rolników, mam tutaj gwarancję od pana marszałka (Grodzkiego), że taka debata odbędzie się Senacie. I za to marszałkowi serdecznie dziękuję" - powiedział.

Wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon potwierdziła PAP, że "Senat jest otwarty na taką debatę, ale w pierwszej kolejności taka debata powinna się odbyć w Sejmie". "Jeśli Sejm nie zdecyduje takiej debaty przeprowadzić, to przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego taka debata będzie mogła się odbyć w Senacie" - poinformowała.

Izdebski przekonywał, że mimo pandemii debata jest konieczna i powinna się odbyć przed świętami Bożego Narodzenia.

Odnosząc się do "zamrożonej" w Sejmie tzw. piątki dla zwierząt, szef OPZZ Rolników i Związków Rolniczych zaznaczył, że jest "dumny" z efektów ogólnopolskich protestów rolniczych w ostatnich tygodniach. Sejm nie zajął się jak dotąd uchwałą Senatu, który wprowadził ponad 30 poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt, zakazującej hodowli zwierząt na futra i wprowadzającej ograniczenia w uboju rytualnym.

"Absolutnie nie wierzę w to, że będzie prowadzona jakakolwiek praca nad nową ustawą, nad nową +piątką dla zwierząt+, co jest raczej mało prawdopodobne, więc myślę, że możemy spać spokojnie. No chyba że partia rządząca chce doprowadzić do wcześniejszych wyborów, to tak. Natomiast my jako rolnicy w ogóle nie dopuszczamy myśli, żeby taka ustawa po raz kolejny powstała" - powiedział.