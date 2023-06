Decyzja warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws, kopalni w Turowie jest skandaliczna; mówimy krótko: ręce precz od Turowa - powiedział w środę w Stalowej Woli szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

WSA w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Skargę na decyzję środowiskową złożyły jesienią 2022 r. m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

Odnosząc się do tego na konferencji prasowej w Stalowej Woli, szef "Solidarności" Piotr Duda ocenił, że ta decyzja jest "skandaliczna". "To po raz kolejny działania, które nie mają nic wspólnego z normalnym funkcjonowaniem państwa, w tym przypadku sądownictwa. Myśleliśmy, że tylko tam, w Luksemburgu jest +Trybunał Niesprawiedliwości+, ale jak widać są tacy sędziowie, którzy przedkładają swój prywatny interes albo polityczny nad sprawami państwa - bezpieczeństwa energetycznego państwa i funkcjonowaniu kombinatu, który ma ponad 60 tys. pracowników" - powiedział Piotr Duda, dodając, że "to jest największy skandal".

"Dzisiaj polski sędzia podejmuje skandaliczną decyzję biorąc pod uwagę wnioski ekoterrorystów, bo tak ich nazywam" - powiedział. "Sędzia, który bierze wynagrodzenie z podatków tych górników z Turowa. Wstyd, panie sędzio. Powiem krótko: tak, jak mówiliśmy, że Trybunał w Luksemburgu jest +Trybunałem Niesprawiedliwości+, tak mówię do pana: tym postanowieniem niech pan sobie pokój sędziowski wytapetuje albo te postanowienia wysyła do Niemiec, niech zamykają niemieckie kopalnie węgla brunatnego, bo mówimy krótko: ręce precz od Turowa" - podkreślił Duda.

W środę podczas wizyty w Kopalni Węgla Brunatnego Turów premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd nie pozwoli na zamknięcie kopalni. "Zrobimy wszystko, aby do końca tego złoża, do roku 2044 ona normalnie funkcjonowała" - powiedział Morawiecki. Postanowienie WSA szef rządu nazwał "bezprawiem i jawnym uderzeniem w polski interes".