Szefowa MFiPR: musimy zmienić podejście do finansowania innowacji

W Katowicach rozpoczęła się w środę dwunasta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie w katowickim centrum kongresowym, jak i online.

Podczas jednej z pierwszych stacjonarnych sesji Kongresu minister funduszy i polityki regionalnej mówiła m.in. o przygotowaniach do wykorzystania funduszy w ramach długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027. Jak zaznaczyła, choć epidemia koronawirusa wymogła potrzebę przemodelowania programów krajowych i regionalnych, ich zasadnicze ramy powinny pozostać podobne jak dotąd.

Minister funduszy zastrzegła, że podobnie też, jak przy poprzednich okresach programowania, perspektywa 2021-27 rozpocznie się z opóźnieniem. W przyszłym roku do dyspozycji przedsiębiorców będą dostępne jeszcze środki w ramach obecnej perspektywy, m.in. w ramach programu Inteligentny Rozwój.

"Bardzo mocno liczę, że uda nam się sfinalizować z sukcesem prace dotyczące Funduszu Odbudowy i będziemy mogli wdrażać go już w 2021 r., żeby jego środki popłynęły już do gospodarki. Jesteśmy na to przygotowani i gotowi, jednak zakładam, że może się to nie udać; musimy więc szukać innych rozwiązań, a szukamy ich przez programy polityki spójności jeszcze obecnej perspektywy" - dodała.

Podkreśliła, że istotną częścią funduszy dla polskich przedsiębiorców będą środki na innowacje. "Bez innowacji będziemy stali w miejscu, nie będziemy się rozwijać. Te innowacje muszą być finansowane, ale musimy zmienić trochę podejście do finansowania innowacji" - zastrzegła szefowa MFiPR.

Jak podkreśliła, innowacje i prace badawczo-rozwojowe to projekty ryzykowne; przedsiębiorcy rzadko chcą sięgać po fundusze na ten cel, nie mając gwarancji braku konsekwencji w razie fiaska.

"Taka była perspektywa 2007-13, kiedy za każdym razem, kiedy coś nie wyszło w projekcie, trzeba było za niego zwracać. Perspektywa 2014-20 pokazuje już zupełnie inne podejście do kwestii B+R, mówiąc, że jeżeli prowadzisz prace BR i nie widzisz możliwości zakończenia z sukcesem, kończysz je na danym etapie, przedstawiasz raport, który uzasadnia brak możliwości kontynuowania przedsięwzięcia, i nie masz konieczności zwrotu środków" - mówiła minister.