Sześć polskich firm na najważniejszych targach sektora spożywczego w Ameryce Łacińskiej

30 września rozpoczęły się targi spożywcze ExpoAlimentaria 2020 organizowane przez peruwiańskie Stowarzyszenie Eksporterów ADEX. Jest to jedna z najważniejszych imprez sektora spożywczego w Ameryce Łacińskiej. ExpoAlimentaria to międzynarodowa platforma biznesowa, będącą miejscem spotkań kluczowych operatorów dystrybucji oraz handlu detalicznego.



W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną w Peru, targi odbywają się w formule wirtualnej. Zagraniczne Biuro Handlowe w Limie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. we współpracy z Ambasadą RP w Limie, zorganizowały Polski Pawilon Narodowy, w którym bierze udział 6 polskich firm:

Baltima - producent wyrobów mlecznych

Bogutti - producent różnego typu słodyczy

Eko-Vit - producent napojów gazowanych, niegazowanych oraz alkoholowych

Lactima - producent serów

Lestello - producent zdrowej żywności

Stokson - producent wyrobów piekarniczych

Targi potrwają do 15 listopada, jednak firmy będą miały dostęp do platformy matchingowej przez kolejne 6 miesięcy. Expoalimentaria umożliwia firmom dostęp do szerokiej bazy danych firm lokalnych oraz międzynarodowych oraz udział w wielu wydarzeniach okołotargowych.