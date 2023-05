Wyniki finansowe Grupy Orlen, która w pierwszym kwartale tego roku uzyskała 9,2 mld zł zysku, świadczą o trafności wyboru strategii i potwierdzają koncepcję konsolidacyjną, połączenia z Grupą Lotos, PGNiG i Energą - ocenił członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Jan Szewczak.

W czwartek koncern podał, iż połączona Grupa Orlen w pierwszym trzech miesiącach tego roku wypracowała ponad 110 mld zł przychodów, z czego 8 proc. to zysk w wysokości 9,2 mld zł, przy czym EBITDA LIFO wyniosła tam ponad 17 mld zł.

"Wyniki finansowe firmy świadczą o kondycji firmy, o trafności wyboru strategii, a przede wszystkim świadczą najlepiej o koncepcji konsolidacyjnej, połączeniowej zarówno z Lotosem, PGNiG, a wcześniej Energą" - powiedział na konferencji prasowej transmitowanej z Gdańska (Pomorskie), gdzie znajduje się siedziba przejętego w sierpniu 2022 r. Lotosu, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Jan Szewczak.

Jak podkreślił, "taki duży, multienergetyczny koncern może po prostu znacząco łatwiej pozyskiwać środki finansowania niż poszatkowana struktura, a nie daj Boże jeszcze wyprzedana w obce ręce. A mamy przecież takich zwolenników, którzy i Lotosu chętnie pozbyliby się, dzisiaj mówią o tym, że i Orlen by sprzedali". "Wtedy oczywiście na tym rynku finansowym nie mielibyśmy nic do powiedzenia. Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie" - zaznaczył Szewczak. Zwrócił jednocześnie uwagę na ratingi koncernu, które są na tyle korzystne, że może on "swobodnie poruszać się" na rynku finansowym.

"Zakładamy, że tym stabilnym elementem finansowania będą oczywiście banki, banki również polskie i banki międzynarodowe. Obserwujemy coraz większą aktywność dużych banków azjatyckich, zainteresowanych polskim rynkiem. Myślimy oczywiście również o obligacjach, i to zarówno na rynku europejskim, jak i na rynkach amerykańskim, a także azjatyckim. Uważamy, że powinniśmy być tam bardziej obecni, tym bardziej, że mamy pytania w tym zakresie" - stwierdził Szewczak.

I dodał: "chcę poinformować, że wybraliśmy już konsorcjum banków, które przez najbliższe dwa lata będzie nas wspierać, pomagać w kwestiach obligacyjnych".

Jak podał w czwartek PKN Orlen, "przeznaczając miliardy złotych na inwestycje koncern obniżył jednocześnie w pierwszym kwartale zadłużenie o 9,2 mld zł (kwartał do kwartału). "W efekcie skutecznie zrealizowanych połączeń PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych utrzymane zostały najwyższe w historii oceny ratingowe - A3 przyznana przez Agencję Moody's Investors Service i BBB+, która została podniesiona aż o dwa poziomy przez Agencję Fitch Ratings" - zaznaczono w komunikacie.

Członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych - odnosząc się do fuzji z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r., a wcześniej w 2021 r. z Grupa Energa - ocenił, że połączenia te pozwoliły na stworzenie "dobrze zdywersyfikowanego, multienergetycznego koncernu o silnej pozycji finansowej".

"Mamy większe możliwości pozyskiwania różnorodnych źródeł finansowania, a to przekłada się wprost na możliwość pozyskiwania dobrych wyników, dzielenia się również zyskiem z akcjonariuszami" - podkreślił Szewczak. Wspomniał jednocześnie, że rekomendowany przez zarząd PKN Orlen poziom dywidendy za 2022 r. to rekordowe 5,5 zł na jedną akcję.

Szewczak zwrócił uwagę, że połączona Grupa Orlen, także poprzez inwestycje, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także w coraz większym zakresie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Litwy, Czech i Słowacji, gdzie koncern jest obecny. "Ta kwestia połączeń, fuzji, konsolidacji z Lotosem i PGNiG była niezwykle istotna, nie tylko dla wyników, ale również dla stabilności rynków, i polskiego, i naszych sąsiadów" - oświadczył.

Członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych dodał, iż w tym roku nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą w sumie 36 mld zł. Zaznaczył, że wdrażane przez koncern priorytetowe przedsięwzięcia związane są m.in. z transformacją energetyczną, w tym projektami farm fotowoltaicznych, wiatrowych, a także energetyki jądrowej opartej na małych reaktorach SMR, jak również dotyczą segmentów rafinerii i petrochemii.

Jak zauważył Szewczak, koncern jest przy tym "największym podatnikiem, największym płatnikiem", który co roku wnosi do budżetu państwa 39 do 40 mld zł. "Za pierwszy kwartał zapłaciliśmy już ponad 16,5 mld zł podatków i opłat różnego rodzaju, a do maja, czyli za cztery miesiące, to jest blisko 23 mld zł samych podatków" - wyliczył.

Podsumowując strategię i wyniki Grupy Orlen, Szewczak stwierdził: "My potrafimy ten biznes prowadzić. I fakt, że awansowaliśmy, dzięki konsolidacji, do grona 150. największych firm na świecie, do dziesiątki największych firm petrochemicznych, rafineryjnych w Europie, to o czymś świadczy. My dzisiaj mamy spotkania z wielkim biznesem, z wielkimi bankami. Ostatnio mieliśmy takie duże spotkanie z bankami japońskimi. Oni uważają, że warto w Polsce inwestować, że warto z PKN Orlen współpracować".

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.