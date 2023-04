Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za kontrole na granicach przedstawili podczas spotkania sztabu kryzysowego aktualną sytuację dotyczącą importu produktów rolnych z Ukrainy - poinformował resort rolnictwa w komunikacie. Nowy szef resortu Robert Telus uda się w piątek na polsko-ukraińską granicę, gdzie m.in spotka się ze swym ukraińskim odpowiednikiem.

MRiRW: Sztab kryzysowy ws. importu ukraińskich produktów; fot. unsplash

Import ukraińskich produktów

Zgodnie z zapowiedzią nowo mianowanego ministra rolnictwa Roberta Telusa, w czwartek w godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie kierownictwa resortu wiceministrowie: Rafał Romanowski, Anna Gembicka, Ryszard Bartosik i Krzysztof Ciecióra. Obradom przewodniczył minister Robert Telus.

W posiedzeniu sztabu uczestniczyli również dyrektorzy departamentów, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Celno-Skarbowej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Elewarru.

"Zarówno transport kolejowy, jak i drogowy jest w pełni kontrolowany, aby na teren Polski, a tym samym również na teren Unii Europejskiej, nie został wpuszczony żaden produkt o niepewnej jakości. Jakość wwożonych produktów musi być zgodna z przepisami. To jest dla nas niezwykle istotne, tak ze względu bezpieczeństwa żywności, jak i ze względu na eksport naszej żywności" - podkreślił.

Wywóz zbóż i wizyta na granicy

Zdaniem ministra, niezwykle ważny jest też wywóz zbóż, tak by do żniw opróżnić magazyny. Poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajmuje się znalezieniem ryków zbytu. Wyraził nadzieję, że nadmiar zbóż uda się upłynnić do żniw.

Minister rolnictwa poinformował, że w piątek wraz z wiceministrem Rafałem Romanowskim złoży wizytę na granicy polsko-ukraińskiej.

"Na granicy spotkamy się również z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim w celu bliższego zapoznania się propozycjami strony ukraińskiej w kwestii eksportu produktów rolnych z tego kraju" - poinformował Telus.

Szef resortu rolnictwa zapowiedział również, że posiedzenia zespołu kryzysowego będą odbywały się często; co najmniej raz lub dwa razy w tygodniu.