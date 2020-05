Szumowski: Niewłaściwe noszenie maseczek to duże ryzyko

- Epidemia COVID-19 przechodzi w stan równowagi. To, w którą stronę nastąpi wahnięcie - czy będzie to znowu wzrost, czy raczej spadek - zależy od naszych działań i liczby testów - podkreślał Szumowski dodając, że rozluźnianie obostrzeń to balans pomiędzy aspektami epidemicznymi i gospodarczymi.

- Jeśli nie wrócimy do działalności, która ratuje gospodarkę, liczba zgonów z powodu nowotworów lub np. chorób rzadkich może być za jakiś czas znacznie wyższa. Musimy wyważyć ryzyko epidemiczne i ryzyko zapaści kraju - podkreślał.

Szumowski mówił też o wskaźniku reprodukcji (wskaźniku R), który jest używany do określania miary zdolności rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej między ludźmi. Im wskaźnik jest większy od 1, tym bardziej epidemia się rozwija. R poniżej 1 oznacza, że epidemia się kurczy.

- Zbliżyliśmy się do wskaźnika 1, który mówi, że epidemia przechodzi w stan równowagi - wyjaśnił Szumowski dodając, że to oznacza, że osoby chore są szybko identyfikowane. Na tym polega kontrola epidemii.