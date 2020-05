Szumowski: W wielu województwach wskaźnik zarażania się gwałtownie spada

W radiu TOK FM szef MZ podkreślił, że w kwestii dotyczącej kolonii i obozów potrzebne jest wcześniejsze skonsultowanie szczegółowych rozwiązań z branżą np. dotyczących postępowania, gdy w grupie zostanie wykryty przypadek zakażenia koronawirusem.

"To nie są proste decyzje, ale myślę, że uda się jakieś reguły jasne i czytelne wypracować. To mocna decyzja i może mieć spore skutki epidemiczne. Dotyczyć będzie dużej grupy ludzi i tutaj musimy mieć jeszcze więcej danych" - powiedział minister zdrowia.

Szumowski powiedział również, że w poniedziałek lub we wtorek wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim poinformują o decyzjach dotyczących znoszenia obowiązku noszenia maseczek. Wskazywał, że "może być przesunięcie w czasie co do niektórych województw - mamy trzy, gdzie ten wskaźnik R (współczynnik reprodukcji wirusa) jest bliski jedności, lub - jak na Śląsku - powyżej jedności". Dodał, że we wszystkich pozostałych wskaźnik zachorowań jest poniżej 1.

"Widać wyraźnie, że w wielu województwach ten wskaźnik wzajemnego zarażania się zaczyna spadać i to dosyć gwałtownie" - podkreślił szef MZ. Jak dodał, "wskaźniki epidemiczne, których predykcje mieliśmy gorsze, pokazują, że mamy sytuację bezpieczniejszą niż sądziliśmy". Dlatego - wyjaśnił - decyzje dotyczące restrykcji "ulegają zmianom w zależności od sytuacji".

"To nie jest tak, że raz podjęta decyzja na początku z nieznaną epidemią ma być decyzją do końca świata" - zaznaczył Szumowski.

Dotychczas zanotowano 21 tys. 326 przypadków zakażenia koronawirusem i 996 zgonów z jego powodu.