Szwajcaria: Media: dla Polski dźwignią do uzyskania reparacji od Niemiec może być wojna w Ukrainie

Autor: PAP

Data: 24-07-2023, 16:44

Polska od dawna domaga się od Niemiec reparacji za zbrodnie z II wojny światowej. „Do tej pory kraj nie został wysłuchany. Teraz chce wykorzystać wojnę w Ukrainie, by ostatecznie wyjaśnić to, co uważa za otwartą kwestię” – komentuje w poniedziałek niemieckojęzyczny, szwajcarski dziennik „Neue Zuercher Zeitung” (NZZ).