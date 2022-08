Szwajcarskie wojsko pomaga w wypasie zwierząt w Alpach

Autor: PAP (op. AT)

Data: 11-08-2022, 18:31

Śmigłowce armii szwajcarskiej zostały zaangażowane w akcję dostarczania wody do tysięcy spragnionych zwierząt hodowlanych, które wśród upałów pasą się na alpejskich łąkach.

Szwajcarskie wojsko dostarcza wodę zwierzętom na alpejskich pastwiskach. fot. PAP

Szwajcarskie wojsko dostarcza wodę zwierzętom na alpejskich pastwiskach

"W tym roku wystąpiły ogromne niedobory wody, co miało wpływ na pastwiska, hodowlę i rolnictwo nizinne" - powiedział dyrektor ds. rolnictwa w kantonie Fryburg Frederic Menetrey.

Małe opady zmusiły rolników do zwrócenia się o pomoc do armii. Obecnie trwa operacja uzupełnienia przez helikoptery zbiorników wodnych, wykorzystywanych przez rolników m.in. do pojenia krów, z których mleka robi się słynny szwajcarski ser Gruyere.

Szwajcaria pomaga w wypasie zwierząt

Bez awaryjnego zaopatrzenia w wodę zwierzęta musiałyby być sprowadzane z wyższych obszarów na niziny, gdzie zwykle w porze letniej przygotowywane jest dla nich siano na zimę. Mogłoby to spowodować niedobory paszy w późniejszym okresie.

Dowódca szwajcarskich wojsk terytorialnych Mathias Tuescher powiedział, że do akcji, która ma potrwać do 19 sierpnia, zostało zaangażowanych sześć helikopterów. Mogą one dostarczyć do zbiorników nawet do 400 tys. ton wody - przekazał Reuters.

Podobne operacje przeprowadzono również podczas susz w 2015 i 2018 roku.