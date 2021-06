Szwecja łagodzi restrykcje koronawirusowe

Rząd Szwecji złagodzi od czwartku restrykcje w związku ze spadkiem zakażeń koronawirusem. Przestanie obowiązywać m.in. zalecenie noszenia maseczek w środkach transportu publicznego.

Autor: PAP

Data: 28-06-2021, 16:54

Rząd Szwecji złagodzi od czwartku restrykcje w związku ze spadkiem zakażeń koronawirusem. / fot. unsplash

"Od początku maja stale spada liczba zakażeń oraz liczba osób wymagających hospitalizacji, co pozwala na podjęcie kolejnego kroku otwarcia społeczeństwa" - oznajmiła na zwołanej w poniedziałek konferencji minister ds. socjalnych Lena Hallengren.

Zwiększone zostaną limity zgromadzeń do 50 w pomieszczeniach oraz do 300 w przypadku zarezerwowanych miejsc siedzących. Na zewnątrz liczby te wyniosą - odpowiednio - 600 oraz 3 tys. Demonstracje będą mogły liczyć maksymalnie 1,8 tys. osób. Ponadto przestanie obowiązywać wymóg noszenia maseczek w transporcie publicznym w godzinach szczytu. Ponadto restauracje będą mogły być otwarte bez ograniczeń. Domagali się tego kibice piłki nożnej, którzy nie mogli wieczorami obejrzeć w pubach kończących się późno meczów ME w piłce nożnej.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba zakażeń spadła w Szwecji do 60 na 100 tys. mieszkańców. Jeszcze późną wiosną wskaźnik ten wynosił nawet 500-600. W czwartek (ostatni dzień dostępnych statystyk) zarejestrowano 378 zakażeń, podczas gdy w kwietniu-maju dobowy przyrost wynosił 5-7 tys. Liczba potwierdzonych przypadków wariantu Delta wynosi 663.

W poniedziałek premier Szwecji Stefan Loefven podał się do dymisji po wyrażeniu wotum nieufności przez parlament. Jego gabinet może jednak podejmować niezbędne decyzje, w tym związane z epidemią Covid-19 oraz programem szczepień.