Udział PKO BP w sprzedaży kredytów mieszkaniowych wynosi powyżej 35 proc. a będzie większy, bo przed nami nowy program mieszkaniowy – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej wiceprezes PKO BP kierujący pracami zarządu banku Dariusz Szwed.

W czwartek PKO BP opublikował swoje wyniki finansowe w I kw. 2023 r. Skonsolidowany zysk netto banku w tym okresie wyniósł 1 mld 454 mln zł, czyli był wyższy o 28 mln zł niż w analogicznym okresie 2022 r. W I kw. sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., kiedy było to 2,2 mld zł.

"Udział banku w sprzedaży kredytów mieszkaniowych wynosi powyżej 35 proc., a będzie większy, bo przed nami nowy program mieszkaniowy rządu, z kredytem 2 proc. Jesteśmy gotowi, aby ten kredyt oferować, chcemy być gotowi informatycznie do 30 czerwca, aby od 1 lipca ruszyć z ofertą" - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej wiceprezes PKO BP kierujący pracami zarządu banku Dariusz Szwed.