Biznes i technologie

Szwedzi wykorzystają dawną fabrykę Volvo Buses do produkcji pomp ciepła

Autor: PAP

Data: 19-06-2023, 07:02

Aira, nowa spółka z grupy, do której należy Northvolt, szwedzki producent baterii do e-aut i magazynów energii, będzie wytwarzać pompy ciepła w dawnej fabryce Volvo Buses we Wrocławiu - informuje w poniedziałek "Puls Biznesu".