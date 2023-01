Powstanie kopia kwantowego komputera działającego na Uniwersytecie Technicznym Chalmersa, która umożliwi przedsiębiorstwom, a także innym naukowcom dostęp do kwantowych obliczeń. Do korzystania z maszyny nie będzie potrzebna specjalistyczna wiedza - informuje uczelnia.

Na szwedzkim Uniwersytecie Technicznym Chalmersa powstał jeden z nielicznych na świecie kwantowych komputerów, zawierający 25 kwantowych bitów (kubitów). Do 2029 roku ich liczba ma wzrosnąć do 100, ale - jak twierdzą operatorzy urządzenia - nawet przy 25 kubitach można przeprowadzać istotne kwantowe obliczenia.

Problem jednak polega na tym, że trudno jest uzyskać dostęp do maszyny, m.in. dlatego, że jej twórcy nieustannie ją rozwijają.

"Z tego powodu chcemy zbudować kopię kwantowego komputera i udostępnić go jako platformę testową dla firm oraz innych naukowców - tak, aby uruchamiali na niej swoje algorytmy. Celem jest podniesienie kompetencji Szwecji w zakresie kwantowych technologii i obniżenie progu dostępu do kwantowych komputerów" - wyjaśnia jeden z konstruktorów komputera, prof. Per Delsing.

Specjalna platforma pomocowa ma umożliwić korzystanie z urządzenia nawet bez specjalistycznej wiedzy na temat kwantowych obliczeń.

"Rzecz w tym, aby użytkownicy nie musieli posiadać takiej wiedzy. Powinno wystarczyć, aby dana firma opisała problem, który chce rozwiązać z pomocą kwantowego komputera. Kwantowy helpdesk od tego momentu im pomoże" - zapewnia ekspert.

Dla szwedzkich podmiotów korzystanie z urządzenia ma być znacząco tańsze niż użycie innych, dostępnych dla biznesu kwantowych komputerów.

"Inna, istotna różnica polega na tym, że stosujemy politykę całkowitej transparentności odnośnie budowy kwantowych komputerów. Pozwala nam to zoptymalizować algorytmy pod kątem użytego sprzętu, a to zwiększa szanse na sukces w obliczeniach" - wyjaśnia prof. Delsing.

W 2024 roku mają rozpocząć się procedury testowe, a rok później komputer ma zostać oddany do użytku.

Ta wersja komputera ma w ciągu kilku lat także zostać rozbudowana do 40 kubitów.