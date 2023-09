Biznes i technologie

Szymon Hołownia: trzeba deeskalować konflikt pomiędzy Polską a Ukrainą

Autor: PAP

Data: 22-09-2023, 10:30

Niektóre wypowiedzi prezydent Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego są krzywdzące i nie powinny mieć miejsca. To co jest dzisiaj podstawowym interesem Polski to deeskalacja konfliktu pomiędzy Polską a Ukrainą - powiedział w piątek w Radiu Zet lider Polski 2050 Szymon Hołownia.