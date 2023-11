Od początku roku z rynku taxi ubyło ponad 700 firm, głównie jednoosobowych działalności, przeszło 3 tys. kolejnych zawieszono. Kondycja branży jest fatalna, a prognozy nie napawają optymizmem - podaje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w poniedziałkowym, wydaniu gazety, tradycyjny kierowca taksówki to zawód, który przechodzi do historii. Po trzech kwartałach 2023 r. nad Wisłą zarejestrowanych było niecałe 51 tys. działalności tego typu, a to oznacza, że od momentu wybuchu pandemii zniknęło blisko 5 tys. firm. Z racji specyfiki branży chodzi głównie o jednoosobowe działalności gospodarcze, choć i korporacje taxi konsekwentnie zamykają działalność.

Jak wynika z najnowszych danych wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet (DnB), które opublikowała "Rzeczpospolita", w sumie od stycznia do końca września br. ubyło przeszło 700 tego typu podmiotów, a na liście zawieszonych działalności pojawiło się aż 3076 firm, czyli o 30 proc. więcej niż w 2022 r.

"Eksperci ostrzegają, że sytuacja tradycyjnych taksówkarzy jest fatalna. Aż 85 proc. badanych firm jest w słabej lub bardzo złej kondycji finansowej" - czytamy na łamach "Rz". Powołując się na analizy DnB, gazeta podała, że prowadzących biznes w tej branży, którzy twierdziliby, że ich kondycja jest dobra, praktycznie nie ma (odsetek ten sięga 0,05 proc.).

Jak podano, dynamika zamykania biznesów taxi może niepokoić. Choć to zjawisko przyspieszyło w okresie pandemii, to trend jest widoczny od kilkunastu lat. Jak podkreśla cytowany przez gazetę Tomasz Starzyk, analityk DnB, jeśli utrzyma się on w kolejnym roku, to na jesieni 2024 r. liczba firm taksówkowych w Polsce spadnie - pierwszy raz w historii - poniżej 50 tys. "To oznaczałoby, iż w ostatnich 15 latach rynek przewozów taksówkowych skurczył się w naszym kraju o ponad 20 tys. zarejestrowanych podmiotów. A do tej liczby należy dodać ponad 3 tys. firm zawieszonych. I to tylko w pierwszych trzech kwartałach br." - wskazał. Dodał, że ta statystyka sytuuje sektor taxi w pierwszej dziesiątce branż, gdzie notuje się największą liczbę zawieszonych firm (w tej grupie są m.in. podmioty z branży hotelarskiej czy restauracyjnej).