Tanajno chce walczyć o rekompensaty dla rolników poszkodowanych przez embargo Rosji

"Jako prezydent, w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy, będę walczył o solidarność europejską, gdyż embargo ze strony Rosji jest elementem dużo szerszej rywalizacji między Unią Europejską a Rosją i Polska stała się ofiarą tej rywalizacji. (…)Polscy rolnicy są ofiarą tej wojny gospodarczej między UE a Rosją" - powiedział Tanajno na konferencji prasowej w niedzielę w Lublinie.

Jego zdaniem producentom rolnym, którzy przed wprowadzeniem embarga dużo eksportowali do Rosji, wyrządzona została krzywda i prezydent Polski powinien domagać się od Unii Europejskiej dodatkowych środków, które by rekompensowały poniesione przez nich straty.

"Skoro rolnicy ponoszą największe koszty tego sporu, tej rywalizacji, tej wojny, to w ramach solidarności Andrzej Duda, zamiast się obrażać na Unię Europejską, powinien wręcz podnosić na forum europejskim, międzynarodowym kwestie tej solidarności" - powiedział Tanajno.

"Ja, jako prezydent w działaniach europejskich, na pewno będę się starał o to, żeby ta sprawiedliwość i te rekompensaty dla rolników były" - podkreślił.

Tanajno postulował także utworzenie przez państwo platformy elektronicznej, która służyłaby wspieraniu i rozwijaniu sprzedaży produktów rolnych przez rolników bezpośrednio do odbiorców, bez pośrednictwa sieci dystrybucyjnych, które pobierają za to wysokie marże.

Jego zdaniem mimo że zliberalizowano przepisy ustawy o sprzedaży bezpośredniej dla rolników, potrzeba jeszcze działań faktycznie wspierających taką sprzedaż.

"Tutaj widzę ogromną rolę prezydenta(…), aby państwo wsparło platformę elektroniczną, wsparło standaryzację, dało ten pierwszy impuls, taki mechanizm, na którym mogliby bazować zarówno rolnicy jak i odbiorcy (ich towarów) w mieście" - powiedział Tanajno.

Jak zaznaczył, nie chodzi o to, aby państwo organizowało sieć sklepów, tylko aby "dawało zaczyn" w postaci elektronicznych platform. "To następnie, już w ramach wolnej gry rynkowej, byłoby świetnym miejscem, gdzie rolnicy, omijając całą tą sieć dystrybucyjną, która ich pozbawia marży, mogliby sprzedawać bezpośrednio do odbiorców w mieście" - dodał kandydat na prezydenta.

Tanajno w niedzielę przyjechał na Lubelszczyznę, aby spotkać się z wyborcami w Lublinie i Kazimierzu Dolnym.