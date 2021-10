Tankowanie będzie jeszcze droższe

Ceny paliw w sprzedaży hurtowej sugerują, że wieloletnie maksima cenowe na stacjach benzynowych już wkrótce zostaną pobite - ocenili analitycy e-petrol.

Autor: PAP

Data: 15-10-2021, 13:19

Tankowanie będzie jeszcze droższe /fot. Unspalsh

- To, w jakich cenach będziemy tankować samochody w przyszłym tygodniu, będzie zależało od ruchów cen w polskich rafineriach, a te – jak wynika z analiz e-petrol. pl – na przestrzeni ostatnich kilku dni bardzo wzrosły i ponownie ustanowiły swoje historyczne rekordy. Dziś benzyna bezołowiowa 95 kosztuje średnio w sprzedaży hurtowej 4802,60 zł/1000 litrów, to o 68 zł więcej niż tydzień temu. Olej napędowy podrożał bardziej, bo dziś jego cena wynosi przeciętnie 4914,40 zł, co oznacza, że cena metra sześciennego wzrosła o 1,73 proc, czyli o 83,40 zł na litrze - napisano w komentarzu.

Wpływ na ceny detaliczne paliw

"Takie ruchy cenowe w rafineriach muszą przenieść się na stacje tankowania, gdyż sprzedawcy detaliczni ograniczyli już do minimum swoje marże i nie mają w praktyce żadnego pola manewru. Kierowcy już od tego weekendu mogą spodziewać się wyraźnych korekt cen na pylonach stacji paliw. Cena najpopularniejszego gatunku benzyny powinna mieścić się w przedziale 5,90-6,03 zł za litr, po tyle samo może być oferowany diesel. Autogaz na skutek zawirowań podażowych nadal będzie drożał w przyszłym tygodniu. Wg analiz e-petrol. pl średnia cena litra LPG powinna wynieść od 3,11 do 3,20 zł za litr" - dodano.

Prognoza cen paliw w sprzedaży detalicznej



Prognoza cen paliw w okresie 18-24 października 2021

Pb98 - 6,10-6,25

Pb95 - 5,90-6,03

ON - 5,90-6,03

LPG - 3,11-3,20