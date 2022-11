Biznes i technologie

Tańszy prąd 2023. Jak złożyć wniosek? W środę mija termin

Autor: PAP/WS

Data: 28-11-2022, 08:36

W listopadzie mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po niższej cenie. Dotyczy to samorządów, mniejszych firm, podmiotów użyteczności publicznej. Jak złożyć wniosek o tańszy prąd 2023 i do kiedy jest na to czas?

Jak złożyć wniosek o tańszy prąd 2023 i do kiedy jest na to czas? | fot. PTWP