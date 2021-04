Tarcza PFR - będzie możliwość pozyskania nowych środków

Premier zapowiedział, że tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju będzie kontynuowana. Tarcze są skonstruowane tak, by działać nie tylko doraźnie.

"Tarcza pierwsza była skonstruowana tak, by obrona miejsc pracy była możliwa co najmniej w perspektywie 9 do 12 miesięcy, czyli skalkulowana kwota pomocy miała służyć nie tylko zabezpieczeniu środków na np. kwiecień, maj, czerwiec roku 2020, ale również do marca lub czerwca tego roku" - mówił szef rządu.

Tłumaczył, że bardzo mocna druga fala koronawirusa spowodowała, że środki zaczęły się w niektórych branżach i niektórych przedsiębiorstwach szybciej wyczerpywać. "Dlatego uruchomiliśmy drugą tarczę, która jest kontynuowana i chroni od początku uruchomienia, od stycznia do czerwca, a nawet dłużej, ponieważ w niektórych przedsiębiorstwach te środki mogą działać w perspektywie kolejnych miesięcy" - wskazał.

Jako przykład podał produkcję i branże eksportowe, które w większości osiągają lepsze dane gospodarcze, niż można się było tego spodziewać jeszcze w styczniu. "Z tego wynika, że tam są potrzebne mniejsze środki pomocowe, by ratować miejsca pracy i na dłużej te środki starczą. Dlatego w niektórych przedsiębiorstwach, tam gdzie sytuacja jest łatwiejsza, program będzie kontynuowany, będzie można z korzystać z tych środków dłużej" - stwierdził.

Poinformował, że tam, gdzie sytuacja jest najbardziej dramatyczna, jeżeli będzie konieczność pozyskiwania nowych środków, to rząd przewiduje taką możliwość.

Nabory do tarczy PFR 2.0. zakończyły się 28 lutego. W dalszym ciągu można składać odwołania.