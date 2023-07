Spółka z Grupy Azoty zakończyła w Tarnowie budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz montaż urządzeń węzła recyklingu produktów ubocznych. Wartość inwestycji to około 5 mln zł.

Jak poinformowała spółka w piątkowym komunikacie, inwestycję zrealizowała Grupa Azoty Compounding. Przedsięwzięcie to pozwoli rozdrabniać produkty uboczne pochodzące z linii produkcyjnych spółek wchodzących w skład Grupy Azoty - z instalacji produkcji poliamidu naturalnego w Tarnowie oraz Guben, z instalacji produkcji polipropylenu w Policach, a także produkty pozyskane od klientów zewnętrznych. Rozdrobnione produkty uboczne są wykorzystane jako surowiec do produkcji tworzyw modyfikowanych PIR (Post Industrial Recycled).

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia do końca roku uruchomiona będzie również instalacja fotowoltaiczna na dachu hali produkcyjno-magazynowej, a energia przez nią wyprodukowana zostanie zużyta do zasilania węzła recyklingu.

"Maksymalna wydajność węzła wynosi 2 tony na godzinę - jest uzależniona od typu i rodzaju produktów ubocznych. Grupa Azoty konsekwentnie dąży do tego, aby jak najwięcej produkowanych tworzyw uczestniczyło w procesie recyklingu, dzięki któremu trafiają do ponownego wykorzystania. To jedno z głównych założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, które zawarliśmy w Zielonej Strategii Grupy Azoty do 2030 roku" - wskazał prezes spółki Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Zrealizowany projekt zakłada zwiększenie zdolności produkcyjnych tworzyw modyfikowanych PIR, dzięki wykonaniu przyłączy umożliwiających dalszą rozbudowę instalacji.