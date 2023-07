W Tarnowskich Górach dobiega końca budowa niemal 30 km nowych dróg rowerowych wraz z centrum przesiadkowym – podało w poniedziałek miasto. Nowe drogi rowerowe połączą dzielnice z centrum, zapewniając alternatywę dla dojazdów samochodem.

To infrastruktura, która uzupełni oddany do użytku w 2013 r. dworzec autobusowy, przylegający do miejscowej stacji kolejowej. Na blisko 2,5 ha między dworcem kolejowym a halą targową powstają parkingi dla samochodów i rowerów, w tym elektrycznych. Pod torami zaplanowano tunel pieszo-rowerowy, a w całym mieście - drogi rowerowe.

"Sieć dróg rowerowych w Tarnowskich Górach obejmuje niemal całe miasto. Prawie 30 km nowych dróg zostało przygotowanych z myślą o mieszkańcach i turystach. Na rowerze będzie można dojechać do pracy, do szkoły, na zakupy i do parku. Dzięki infrastrukturze rowerowej bez samochodu zwiedzimy także obiekty UNESCO - Sztolnie Czarnego Pstrąga i Zabytkową Kopalnię Srebra" - przypomnieli w poniedziałek przedstawiciele tarnogórskiego magistratu.

"Już teraz obserwujemy, że coraz częściej tarnogórzanie korzystają z rowerów nie tylko rekreacyjnie, ale także użytkowo. Dzięki większej świadomości mieszkańców i budowie tras rower zmienia swoją funkcję i staje się realną alternatywą dla samochodu. Otwarcie centrum przesiadkowego i wszystkich tras rowerowych tylko wzmocni ten trend" - ocenił, cytowany w informacji, burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech.

Z centrum przesiadkowego będzie można wyruszyć rowerem głównymi ulicami miasta: Nakielską, Częstochowską, Piłsudskiego, Sobieskiego, Opolską, Gliwicką, Wyszyńskiego i Opatowicką.

Już dziś rowerzyści korzystają z niektórych gotowych, choć jeszcze nieoddanych formalnie do użytku odcinków. Tak jest m.in. na trasie wzdłuż kolei wąskotorowej czy ul. Jana Pawła II, Janasa i Opolskiej.

"Na kilku trasach trwają̨ ostatnie prace wykończeniowe: malowanie pasów czy montaż znaków. W niektórych miejscach będą koniecznie także drobne poprawki. Do momentu oficjalnego odbioru drogi są traktowane jako plac budowy i formalnie obowiązuje tam zakaz poruszania się" - zastrzegł tarnogórski oficer rowerowy Aleksander Kopia.

Miasto zapewnia, że koncepcja budowy centrum przesiadkowego i tras dla rowerów była konsultowana z mieszkańcami, jest też przedmiotem porozumienia z miejscowym starostwem powiatowym.

"Od 28 września do 12 listopada 2021 r. na zlecenie urzędu miejskiego w Tarnowskich Górach zostały przeprowadzone badania, w których wzięła udział reprezentatywna dla miasta grupa 1111 mieszkańców. Na pytanie, czym władze miasta powinny się natychmiast zająć, 91 proc. respondentów wskazało budowę dróg dla rowerów" - zaakcentował burmistrz Czech.

Obecnie finalizowane przedsięwzięcie przygotowano jako warty 57,2 mln zł unijny projekt pod kątem środków na niskoemisyjny transport miejski dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-20; z tego źródła otrzymał on 48,7 mln zł wsparcia.

Miasto planuje pozyskanie kolejnych środków z Unii Europejskiej, dlatego brało udział w przygotowaniu "Programu rozwoju tras rowerowych na obszarze gmin Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2030".

"Program uwzględnia regionalne trasy rowerowe i metropolitalne velostrady. W ten sposób z Tarnowskich Gór na rowerze będzie można dojechać do sąsiednich miast, a docelowo nawet do Częstochowy, Opola, Rybnika i Ostrawy" - zasygnalizował Kopia.