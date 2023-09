Tauron jest praktycznie gotowy do transakcji wydzielenia aktywów węglowych, ale kluczowe dla utworzenia NABE będzie dokończenie procesu legislacyjnego - poinformował wiceprezes Tauronu Krzysztof Surma.

"Po stronie grupy większość kwestii do przygotowania się do transakcji NABE została zrealizowana. (...) Właściwie jesteśmy gotowi, praktycznie na ostatniej prostej. Dokumentacja SPA, której kluczowe warunki były zawarte w termsheet jest praktycznie gotowa. Warunki zawieszające do zrealizowania po stronie grupy w zasadniczej części są zrealizowane. Czekamy jeszcze na zgodę KOWR" - powiedział wiceprezes Krzysztof Surma podczas wideokonferencji.

"Kluczem, szczególnie dla umowy przeniesienia aktywów, jest uzyskanie zgody na gwarancje dla instytucji finansowych, ale ta część jest decyzją poza spółką. Trudno się wypowiedzieć na temat procesu legislacyjnego" - dodał.

Jak wskazał, spółka liczy, że ustawa o gwarancjach za zobowiązania NABE zostanie przyjęta jak najszybciej.

Sejm w sierpniu 2023 roku uchwalił projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Projekt trafił do Senatu i będzie głosowany na trwającym posiedzeniu. Komisje senackie wniosły o odrzucenie ustawy.

Wiceprezes Tauronu poinformował, że grupa nie planuje obecnie kolejnej aktualizacji strategii. Firma aktualizowała dokument w czerwcu ubiegłego roku.