Na budowie pierwszego etapu największej w Polsce farmy fotowoltaicznej, którą na poprzemysłowym terenie w Mysłowicach (Śląskie) stawia Tauron, zamontowano już wszystkie panele słoneczne – podał we wtorek koncern. Docelowa moc instalacji ma wynieść ok. 100 MW.

Farma w Mysłowicach (woj. śląskie) powstaje w dwóch etapach: w pierwszym, obecnym - ok. 37 MW, a następnie dalsze 60 MW. Elektrownia ma zacząć działać jeszcze w tym roku.

W Mysłowicach na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych w pierwszym etapie stanęło 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia to 16 hektarów, co odpowiada wielkości 22 boisk do piłki nożnej.

"Zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 watopików każdy, co łącznie daje 37 megawatów. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. megawatogodzin zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 50 tys. gospodarstw domowych" - zobrazował cytowany w informacji prezes Taurona Paweł Szczeszek.

"Rozpoczęliśmy prace przy drugim etapie inwestycji, czyli budowy dodatkowych ok. 60 megawatów zainstalowanych w panelach fotowoltaicznych" - zasygnalizował prezes. "Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu, w tej chwili budujemy cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne o mocy niemal 300 megawatów" - zadeklarował.

Prace budowlane przy farmie w Mysłowicach rozpoczęły się w lipcu ub. roku. Farma ma zostać przyłączona do należącej do spółki Tauron Dystrybucja rozdzielni 110 kV zlokalizowanej przy Elektrowni Jaworzno.

Farmę z rozdzielnią połączą trzy równoległe linie kablowe (podziemne) 110 kV. Pod tym kątem m.in. wykonano już przewierty pod nasypem kolejowym, ul. Promienną w Jaworznie oraz rzeką Przemszą, której koryto sąsiaduje z farmą. Do tej pory ułożono już 4 z 5 km kabla.

Na terenie budowy trwają prace w zakresie linii niskiego i średniego napięcia, rozpoczął się montaż systemu ochrony technicznej. Z końcem maja, gdy dostarczony zostanie transformator, rozpocznie się proces przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej.

Na terenie farmy zamontowano już 140 inwerterów - urządzeń odpowiadających za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny - o mocy 250 kilowatów każdy. Trwają prace łączeniowe 10 stacji pośrednich o napięciu 0,8/20 kV, budowana jest rozdzielnia Głównego Punktu Odbioru. Przekazanie do eksploatacji tej części farmy zaplanowano na przełom III i IV kw. br.

Na realizację pierwszego etapu farmy w Mysłowicach Tauron otrzymał 82,5 mln zł nieoprocentowanej pożyczki, z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 grupa zawarła w styczniu ub. roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z wtorkową informacją Taurona rozpoczęły się też prace związane z realizacją drugiego etapu inwestycji - chodzi obecnie m.in. o uzyskanie warunków zabudowy czy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Założeniem projektu budowlanego jest maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu.

Elektrownia, która docelowo osiągnie moc rzędu 100 MW, w ciągu roku ma produkować ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Taka wartość przekłada się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 80 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych.

Instalacja w Mysłowicach powstaje w ramach programu Tauron PV, zakładającego budowę mocy fotowoltaicznych na należących do Grupy Tauron terenach poprzemysłowych - głównie po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Kolejne projekty w ramach tego programu są na różnych etapach zaawansowania.

Inwestycje w energetykę odnawialną to jedno z głównych założeń ogłoszonej przez Tauron strategii tzw. Zielonego Zwrotu. Zgodnie z jej założeniami do 2025 r. Taurona ma zwiększyć moce zainstalowane w elektrowniach fotowoltaicznych do 700 MW, a w 2030 r. dysponować dwukrotnie większą ich wartością.

W 2025 r. grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 r. - 3700 MW, czyli ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego.