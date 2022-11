Grupa Tauron zamknęła trzy kwartały br. przychodami wyższymi o połowę wobec dziewięciu miesięcy 2021 r. Zysk netto zmniejszył się rok do roku o 20 proc., a zysk EBITDA o 23 proc., do poziomu 2,85 mld zł - wynika z opublikowanych w środę wyników Taurona. Na inwestycje Grupa wydała 2,6 mld zł.

Jak podała w środę spółka, w trzech kwartałach br. przychody Grupy Tauron ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 50 proc. (do 26,8 mld zł). Wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, usług dystrybucyjnych, gazu i węgla.

Zysk netto Grupy zmalał natomiast rok do roku o 20 proc. (do 397 mln zł), zaś wartość zysku EBITDA spadła o 23 proc. (do ponad 2,8 mld zł). Marża EBITDA wyniosła 10,6 proc. Na inwestycje Grupa wydała ok. 2,6 mld zł, z czego ponad 1,4 mld zł w segmencie dystrybucji energii.

"Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w ciągu 9 miesięcy 2022 r. pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę kontraktów" - skomentował wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Największy udział w łącznej EBITDA Grupy miały segmenty dystrybucji (ponad 80 proc.) i sprzedaży oraz segment odnawialnych źródeł energii. EBITDA segmentu OZE wzrosła rok do roku o 52 proc.

W trzech kwartałach br. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 40,31 TWh energii elektrycznej (wzrost rok do roku o 1 proc.), a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz ponad 5,8 mln odbiorców; sprzedaż energii wzrosła o 5 proc. (do 33,94 TWh). Produkcja energii wyniosła 11,1 TWh (w tym 1,2 TWh ze źródeł odnawialnych), co oznacza spadek rok do roku o 2 proc.. Produkcja ciepła w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 6,91 PJ i była niższa o 14 proc. wobec dziewięciu miesięcy 2021 r.

Produkcja węgla w kopalniach Grupy Tauron wyniosła w trzech kwartałach 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa od ubiegłorocznej, zaś sprzedaż węgla spadła o 13 proc., do 3,47 mln ton. 57 proc. swojego zapotrzebowania Tauron pokrył surowcem z trzech własnych kopalń, wobec dwóch trzecich pokrycia potrzeb Grupy w pierwszym półroczu br.

W komentarzu do wyników Taurona za trzy kwartały prezes Grupy Paweł Szczeszek przypomniał, że Tauron pracuje obecnie nad transformacją działalności, zgodnie z założeniami strategicznymi tzw. zielonego zwrotu.

"W ostatnich tygodniach podpisaliśmy ze Skarbem Państwa umowę przybliżającą nas do zakończenia z końcem tego roku procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy, zakończyliśmy budowę dwóch farm wiatrowych oraz kupiliśmy projekty OZE do developmentu o mocy ok. 70 MW. Dodatkowo na etapie zaawansowanych analiz mamy kilkanaście projektów OZE o łącznej mocy ok. 600 MW" - powiedział prezes, cytowany w komunikacie spółki.

Zgodnie z przyjętą strategią, do 2025 r. Grupa Tauron chce dysponować 1,6 tys. MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w perspektywie 2030 r. - 3,7 tys. MW. Ma to wówczas stanowić ok. 80 proc. łącznych mocy wytwórczych Grupy.

W trzech kwartałach 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 2,6 mld zł i były wyższe o 33 proc. od poniesionych w trzech kwartałach 2021 r., kiedy wydano niespełna 2 mld zł. Najwięcej, bo ok. 1,4 mld zł, wydano m.in. na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci dystrybucyjnych. W segmencie odnawialnych źródeł energii wydatki wyniosły blisko 300 mln zł; pieniądze trafiły przede wszystkim na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych.