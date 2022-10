Branża utrzymania czystości często wciąż nie jest traktowana w odpowiedni sposób. Oczekiwania klientów są duże, a proponowane warunki mało atrakcyjne - mówi ekspert branżowy Jolanta Sergot-Kowalska.

Branża utrzymania czystości ubolewa, że często wciąż nie jest traktowana w odpowiedni sposób. fot. shutterstock

Branża utrzymania czystości o aktualnych wyzwaniach

Jak podkreśliła Sergot-Kowalska rośnie jakość usług świadczonych przez firmy branży utrzymania czystości, ale rosną też wymagania stawiane firmom przed klientów.

W przyszłym tygodniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich po raz pierwszy odbędą się Targi Profesjonalnego Utrzymania Czystości Cleaning Expo i branżowa konferencja Cleaning Forum. Organizatorzy targów podkreślają, że pandemia przyczyniła się do wzrostu zainteresowania nie tylko profesjonalnymi środkami chemicznymi, ale też firmami działającymi na rynku sprzątania przemysłowego.

Jak powiedziała PAP Jolanta Sergot-Kowalska, dyrektor w firmie Cleaning Consulting, która jest współorganizatorem wydarzenia, choć czas pandemii przypomniał o konieczności dbania o higienę i o porządek, był to trudny okres dla branży utrzymania czystości.

Branża utrzymania czystości o pandemii i lockdownach

"Branża nie była zadowolona z tego czasu. Warto pamiętać, że gdy się zaczął lockdown wiele podmiotów zawiesiło działalność. Dla naszej branży wiązało się to z istotnym ograniczeniem świadczonych usług, ze spadkiem obrotów. Część firm przekwalifikowało się na usługi związane z dezynfekcją - były one pilnie poszukiwane zwłaszcza w pierwszych miesiącach pandemii. Gdy firmy wznowiły pracę w trybie zdalnym, do biur przychodziła np. czwarta część pracowników. Wielu klientów proponowało wtedy firmom sprzątającym odpowiednio mniej pieniędzy za usługi. Tymczasem z reguły powierzchni do sprzątania było tyle samo" - powiedziała.

Ekspertka przyznała, że branża także teraz z niepokojem obserwuje efekty kryzysu gospodarczego. "Obawiam się, że sytuacja gospodarcza, inflacja spowodują, że znowu wszyscy będą szukali oszczędności. Nasze dotychczasowe doświadczenia są takie, że w czasie kryzysu w pierwszej kolejności oszczędza się na sprzątaniu, na ochronie i na reklamie" - powiedziała.

Branża utrzymania czystości: Dla wielu klientów jesteśmy tymi gorszymi

Przyznała, że branża utrzymania czystości często wciąż nie jest traktowana w odpowiedni sposób: oczekiwania klientów są duże, proponowane warunki - mało atrakcyjne.

"Oburzające jest podejście klienta, który inwestuje olbrzymie pieniądze w wystrój powierzchni, po czym oczekuje, że ona będzie sprzątana wodą, najlepiej za darmo. Niektórzy uważają, że firma sprzątająca to gorsza firma, zatrudniająca na czarno, że sprzątanie jest tanie. Tymczasem jest to taki sam podmiot gospodarczy, który obowiązują wszystkie przepisy. W naszej branży 80 proc. kosztów usługi to są koszty pracy. To też branża, która zatrudnia chyba najwięcej osób z niepełnosprawnościami - ze wszystkimi tego konsekwencjami" - zaznaczyła.

Ile warta jest branża cleaningowa w Polsce?

Według danych Cleaning Consulting branża profesjonalnego utrzymania czystości w Polsce wyceniana jest na 6,5 mld zł; działa w niej ponad 3,5 tysięcy przedsiębiorców.

"Zakłada się, że w branży pracuje ok. 400 tys. osób; na rynku jest kilku potentatów zatrudniających tysiące osób oraz olbrzymia liczba małych firm. Bardzo dużo nowych firm upada, często ich właściciele nie mieli pojęcia, z czym wiąże się taka działalność, czasem wiedzieli tyle, ile zobaczyli w popularnym serialu w TV. Widzę to na szkoleniach: wiele osób zamierzających wejść do branży jest przekonanych, że ich firmy będą sprzątać wyłącznie banki, biura i szpitale" - powiedziała Jolanta Sergot-Kowalska.

Jak podkreśliła, branża cały czas się profesjonalizuje, rosną też oczekiwania i wymagania klientów. "Ta branża wymaga dużych kompetencji, ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wymagający najwyższych standardów klient może wybrać firmę certyfikowaną; podmioty działające w branży mogą uczestniczyć w programie Gwarant Czystości i Higieny. Firma sprzątająca to już dawno nie jest pani ze ścierką; w przeszłość odeszły firmy WSW, czyli wiadro, szmata, woda. Klienci mają coraz większe wymagania nie tylko co do stosowanych narzędzi i środków, ale również co do wyglądu osoby sprzątającej. Ona musi mieć porządny uniform, musi schludnie wyglądać, musi mieć też czyste narzędzia pracy" - powiedziała.

Branża utrzymania czystości doceniona po pandemii?

Manager targów Cleaning Expo Witold Lipiński powiedział PAP, że utrzymanie czystości to branża z potężnym ekonomicznym potencjałem, która dynamicznie się rozwija - między innymi to właśnie zadecydowało o organizacji nowych, branżowych targów na MTP.

"Wcześniej sektor ten traktowany był jako szara strefa - niezauważalna, niewnosząca wartości dodanej. Dopiero w postpandemicznej rzeczywistości kwestie utrzymania czystości i zapewnienia środków higieny stały się fundamentalnymi wymogami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa klientów i ciągłości działania praktycznie w każdej branży" - powiedział.

Usługi sprzątania zyskują na znaczeniu

Jak dodał przez długi czas usługi sprzątania nie były postrzegane jako kluczowe i to m.in. one cierpiały na ewentualnych cięciach kosztów w organizacji. "Dziś waga higieny nie podlega dyskusji, a nieunikniony skutek pandemii to coraz ostrzejsze standardy utrzymania czystości. Dodatkowo pandemia wymusiła na przedsiębiorcach, właścicielach i administratorach obiektów różnego przeznaczenia wzrost zainteresowania nie tylko profesjonalnymi maszynami i urządzeniami czy chemią, ale także firmami działającymi na rynku sprzątania przemysłowego i specjalistycznego" - powiedział Lipiński.

Jak wyjaśnił, te właśnie kwestie oraz dobre prognozy dalszego rozwoju sektora utrzymania czystości w perspektywie kilkunastu najbliższych lat dały podstawę do przygotowania w Poznaniu wydarzenia integrującego przedsiębiorców oraz interesariuszy przemysłu utrzymania czystości.

Targi Profesjonalnego Utrzymania Czystości Cleaning Expo 2022 oraz branżowa konferencja Cleaning Forum odbędą się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 4-5 października.

Podczas targów wystawcy zaprezentują maszyny i urządzenia czyszczące, sprzęt, narzędzia manualne i akcesoria do utrzymania czystości, środki chemiczne do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji. Uzupełnienie stanowić będzie oferta firm świadczących usługi profesjonalnego sprzątania.