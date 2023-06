Römertopf - gliniane naczynia zwane rzymskimi stały się synonimem całej kategorii produktów. Teraz firma z Nadrenii-Palatynatu jest w stanie upadłości – i prawdopodobnie zakończy produkcję.

Römertopf - gliniane naczynia zwane "rzymskimi"; fot. za roemertopf.de

Producent rzymskich garnków w upadłości

Jak podaje "Der Spiegel", od lat 70. sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy, ale wkrótce to się skończy: producent znanego naczynia do gotowania potraw w piekarniku jest niewypłacalny. Zgodnie z opublikowanymi dokumentami, firma ceramiczna Römertopf z Ransbach w Nadrenii-Palatynacie złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu rejonowego w Montabaur. W związku z tym adwokat Marcel Gast został mianowany syndykiem masy upadłościowej.



Po bardzo dobrych wynikach w latach 2017-2021 firma odnotowała gwałtowny spadek sprzedaży od czasu ataku Rosji na Ukrainę, powiedział dyrektor zarządzający Frank Gentejohann. Ponadto nastąpił gwałtowny wzrost kosztów energii, surowców, płac i środków produkcji. Produkcja w Niemczech zostanie prawdopodobnie zamknięta.

Römertopf - historia firmy

Naczynia Römertopf zostały zaprezentowane na targach w Hanowerze w 1967 roku przez firmę ceramiczną Eduard Bay. W 1997 roku markę przejął wspólnik zarządzający, od tego czasu firma produkcyjna nosi również nazwę Römertopf.

Czym są rzymskie garnki?

Rzymskie garnki popularne są także w Polsce.

Ich nazwa wzięła się od tradycyjnych, glinianych naczyń używanych jeszcze w starożytności, ponieważ ich konstrukcja i zastosowanie są podobne. Współczesne garnki rzymskie wykonywane są ze specjalnego rodzaju wypalanej gliny, która posiada porowatą powłokę wchłaniającą ciecze. Cały sekret tego rodzaju naczynia tkwi w glinie i jej odparowujących właściwościach.

Przy użyciu trzeba pamiętać o jednej zasadzie - garnek rzymski należy przez co najmniej 20 minut moczyć w czystej wodzie, by gliniana powłoka nią nasiąkła. Podczas procesu pieczenia woda odparowuje i tym sposobem naturalny proces cyrkulacji pary wodnej, powstającej na ściankach naczynia, umożliwia zdrowe przygotowanie potraw.