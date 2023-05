Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, przedłuża umowę sponsorską z najlepszym polskim golfistą – Adrianem Meronkiem.

Team Panattoni będzie Sponsorem Głównym najlepszego polskiego golfisty przez kolejny rok

Panattoni mecenasem sportu

Współpraca Panattoni i Adriana Meronka wspiera międzynarodową karierę zawodnika. Firma została Sponsorem Głównym sportowca w kwietniu 2022 r., a w lipcu Meronk jako pierwszy Polak zwyciężył zawody w ramach najważniejszego golfowego cyklu – DP World Tour. Zajął pierwsze miejsce w Horizon Irish Open – turnieju o blisko stuletniej tradycji. Ponadto w ostatnich dniach Adrian Meronk zwyciężył w prestiżowych zawodach we Włoszech – DS Automobiles Italian Open. Wygrana umocniła pozycję zawodnika jako kandydata do europejskiego składu na prestiżowy, drużynowy turniej o puchar Rydera, w którym co dwa lata zespół Europy staje naprzeciwko reprezentacji USA. Kolejnym sukcesem Adriana Meronka podczas współpracy z Panattoni jest osiągnięcie najwyższego w karierze miejsca rankingowego – 46 pozycji w globalnym zestawieniu OWGR.

W Polsce corocznie przybywa graczy w tempie 5-10 proc., jednak wciąż popularność tej dyscypliny jest dużo mniejsza niż w krajach takich jak USA czy Japonia, a nawet Czechy, które mogą pochwalić się liczbą ponad 100 tysięcy golfistów. Wierzymy, że światowy sukces Adriana przyśpieszy rozwój golfa w Polsce, dlatego chętnie przedłużamy naszą współpracę, która już obfituje w historyczne momenty dla dyscypliny w kraju” – mówi Robert Dobrzycki, CEO & Co-owner Panattoni – „Golf zdecydowanie warto promować. To dziedzina, w której wyjątkowo liczy się dyscyplina, strategia i skupienie na celach. Uczy gry fair play, ale jednocześnie uchodzi za najtrudniejszy sport na świecie. W Panattoni lubimy wyzwania – sportowe i biznesowe, dlatego wspieranie sportowców, którzy odważnie sięgają po światowe cele, jest zgodne z filozofią firmy”. – dodaje

Wspólne zwycięstwa smakują o wiele lepiej, a to właśnie z Panattoni sięgnąłem po moje trzy trofea w Australii, Irlandii i we Włoszech. Golf potrzebuje wsparcia silnych Partnerów, którzy widzą i doceniają jego piękno i wyjątkowy charakter. Nie ukrywam, że dzięki Panattoni gram pewniej. Świadomość posiadania Sponsora, który we mnie wierzy i kocha tę wyjątkową dyscyplinę przynosi wymierne efekty. Mam nadzieję, że jeszcze wiele lat będziemy grać razem – mówi Adrian Meronk.

Panattoni wspiera turnieje golfowe

W celu popularyzacji dyscypliny Panattoni wspiera także organizację turniejów golfowych. Deweloper m.in. był Sponsorem Głównym 21. Dorocznego Turnieju Golfa EurobuildCEE.

Współpraca z Adrianem Meronkiem nie jest jedyną inwestycją Panattoni w krajowy sport. Firma stawia na liczne współprace w piłce nożnej, m.in. przez lata będąc Sponsorem Głównym Podbeskidzia Bielsko-Biała. Firma wspiera też dwie akademie piłkarskie – BVB im. Łukasza Piszczka w Goczałkowicach Zdrój oraz Widzewa Łódź. Z pierwszą deweloper rozpoczął współpracę w 2019 roku, a obecnie jest Sponsorem Głównym. W ciągu blisko trzech lat doszło m.in. do przebudowy boisk, adaptacji terenu rekreacyjnego wraz z budową szatni, dostarczenia infrastruktury pod pomieszczenia odnowy biologicznej i rehabilitacji, a także zrealizowania pomocniczego budynku technicznego. Współpraca z Akademią Widzewa Łódź ruszyła z początkiem 2022. Strategiczne partnerstwo Panattoni pozwala klubowi wchodzić na jeszcze wyższy poziom organizacyjny i sportowy.