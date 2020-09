Technologia RFID wypiera kody kreskowe w centrach logistycznych

Przejście na technologię RFID w magazynie, to przeskok porównywalny do przejścia z komórkowej technologii GPRS na LTE – od razu wszystko dzieje się szybciej i sprawniej. Centra logistyczne i magazyny, które już wdrożyły technologię RFID raportują nawet 10- proc. wzrost przychodów.

Klasyczne kody kreskowe wymagają sprawdzenia każdej palety, następnie każdego kartonu, a często jego otwarcia i ręcznego zeskanowania pojedynczych produktów w nim umieszczonych. Dopiero po takiej weryfikacji paleta może rozpocząć dalszą drogę po magazynie np. do magazynu wysokiego składowania. Przy technologii RFID cały proces trwa zaledwie sekundy. Produkty wyposażone w etykietę RFID są automatycznie skanowane w tunelu na taśmie transportowej. W ten sposób weryfikacja stanu faktycznego z listem przewozowym trwa tyle, ile przejazd palety przez tunel. Co więcej, jeśli pracowników i wózki widłowe również wyposażyć w specjalne tagi, będzie wgląd kto, kiedy i jakim narzędziem dokonał rozładunku.

- Takie i podobne rozwiązania wdrożyliśmy w centrum logistycznym LPP w Pruszczu Gdańskim. Dzięki temu zautomatyzowano wiele czasochłonnych procesów – od przyjęcia towaru na poziomie pojedynczej sztuki, kontroli zawartości przesyłek, po czas sortowania i kompletowania dostaw do poszczególnych sklepów - mówi Ewa Pytkowska, dyrektor sprzedaży w Checkpoint Systems Polska.

Pojemność etykiet RFID jest bardzo duża. Można w nich zapisać nie tylko nadawcę, odbiorcę czy zawartość, ale także w przypadku produktów spożywczych datę przydatności do spożycia czy nawet warunki przechowywania, co w znacznym stopniu eliminuje ryzyko pomyłki i ludzkiego błędu. Wiedza na temat lokalizacji każdej sztuki towaru pozwala błyskawicznie i bez pomyłki kompletować zamówienia. Wszystkie dostawy są pod stałą kontrolą i nie dochodzi do zdarzeń, gdy jakieś zamówienie opuści magazyn niekompletne. Nawet w sytuacji, gdy dojdzie do ludzkiego błędu i paczka zostanie źle skompletowana, jej odnalezienie i skorygowanie błędu zajmuje zaledwie chwilę.