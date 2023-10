Przemysł podchodzi zachowawczo do nowinek technologicznych. Nie możemy jednak negować zmiany, która dzieje się na naszych oczach, niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy czy nie.

Mariusz Ziombek, dyrektor zarządzający i prezes Zarządu SCHULZ Infoprod o rewolucji cyfrowej w przemyśle spożywczym.

Fot. Mariusz Ziombek, dyrektor zarządzający i prezes Zarządu SCHULZ Infoprod

Panie dyrektorze, firma, którą Pan zarządza – SCHULZ Infoprod – posiada bogate, wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w przemyśle. Jakie, z perspektywy tego doświadczenia, zauważa Pan najważniejsze bariery dla rewolucji cyfrowej?

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rewolucja cyfrowa to bardzo szeroki termin odnoszący się do ogólnego wpływu technologii cyfrowych, takich jak komputery, Internet, analiza danych i sztuczna inteligencja, na różne aspekty społeczeństwa, gospodarki i przemysłu. W przemyśle rewolucja cyfrowa wyraża się w konkretnych technologiach i rozwiązaniach, jak choćby symulacja procesów produkcyjnych, gromadzenie danych w chmurze, zaawansowane przetwarzanie i analiza danych.

Bariery występują w przypadku każdej z tych technologii, a ich przełamanie jest najczęściej możliwe dopiero poprzez przedstawienie konkretnych rozwiązań.

Przemysł, z uzasadnionych powodów, z dużą ostrożnością a czasami wręcz zachowawczo podchodzi do nowinek technologicznych. Jest to gałąź gospodarki, która nie może pozwolić sobie na przestoje spowodowane niesprawdzonymi technologiami.

Dlatego jako główną barierę wymieniłbym brak zaufania do nowych, nieznanych technologii, ale też nieświadomość możliwości ich zastosowania w danej branży oraz niepewność co do efektów inwestycji, w tym obawę przed wysokimi kosztami wdrożenia oraz niepewność co do bezpieczeństwa danych.

Mimo tych obaw nie możemy jednak negować zmiany, która się dzieje na naszych oczach, niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy, czy nie.

Przechowywanie danych w chmurze to obecnie rzeczywistość każdego z nas...

To prawda: jeszcze kilka lat temu wielu z nas nie sądziło, że będzie trzymać większość prywatnych danych w chmurze, tymczasem dzisiaj to już norma, a nawet konieczność. Za danymi prywatnymi poszedł biznes - większość oprogramowania biurowego, księgowego czy nawet inżynierskiego pracuje już w chmurach oferując dodatkowe możliwości i zostawiając w tyle „tradycyjne” rozwiązania. Sądzimy, że ta sama przyszłość czeka przemysł, a wyzwaniem jest wejść w nią ustrzegając się poważnych błędów: nie zrobić tzw. falstartu, ale również nie przespać rewolucji. Jako wieloletni partner dla przemysłu, rozumiemy wrodzoną przezorność branży i oferujemy swoje profesjonalne wsparcie.

Powiedział Pan o nieufności do nowych technologii – tu zasadniczą rolę odgrywają kadry danego zakładu. Jak pokonać tę barierę?

Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian w organizacji i zarządzaniu procesami produkcyjnymi - tu wiele zależy od tego, jak nowoczesny jest zakład, jak często wprowadzał modernizacje i w związku z tym, jakie kwalifikacje ma personel. Zdarza się, że w danym zakładzie nie zmieniło się nic od 20 lat, wówczas wdrożenie nowych technologii jest obarczone pewnymi trudnymi decyzjami - po stronie klienta mogą to być decyzje kadrowe, po naszej stronie konieczność uproszczenia wdrażanych rozwiązań tak, by przyniosły one optymalny w danych warunkach efekt ale przede wszystkim były akceptowalne przez użytkowników.

W jaki sposób SCHULZ Infoprod wspiera klienta w tych trudnych decyzjach?

Skutecznym sposobem jest przedstawienie klientowi przykładów wdrożeń w innych zakładach w branży - klient może dowiedzieć się, jak będzie przebiegało wdrożenie nowych rozwiązań, jakich zmian będzie to wymagało i jak się do tego przygotować. Nie znaczy to, że wdrożenia są zawsze takie same: w każdym indywidualnym przypadku dopasowujemy rozwiązania do faktycznych potrzeb klienta lub branży, a klient ma na to wpływ - projekty badawczo-rozwojowe realizujemy wspólnie z klientami na zasadzie win-win i umożliwiamy wprowadzanie zmian etapowo, w ograniczonym zakresie, uwzględniając możliwości klienta. Staramy się kompleksowo realizować projekty, ale jeśli zakres prac wykracza poza portfolio naszych usług, korzystamy też z usług firm partnerskich lub siostrzanych w ramach grupy SCHULZ.



Stosujemy też w pierwszej kolejności symulację procesu i instalacji, co pozwala na szkolenie obsługi w trybie offline bez ingerencji w bieżący proces technologiczny w zakresie modernizacji lub usprawnień przygotowanych do wdrożenia.

Optymalnym efektem wdrażanych zmian wydaje się być optymalizacja produkcji – tu nowoczesne technologie mogą odgrywać zasadniczą rolę...

W każdym przypadku wdrożenie nowoczesnej technologii daje możliwość szeroko rozumianej optymalizacji kosztów i zwiększenie efektywności produkcji. Aby to jednak było możliwe, należy przede wszystkim posiadać możliwość gromadzenia i przetwarzania danych, umożliwiających dokładny wgląd w każdy proces dziejący się w zakładzie.

Nie wszędzie jest standardem - co jest dla nas zaskoczeniem - że klient zbiera i archiwizuje w ogóle jakiekolwiek dane. Wtedy zaczynamy od podstaw, czyli zapewniamy rejestrację danych opisujących proces produkcji ale także mycia. Ten proces ma bardzo duży wpływ na efektywność produkcji - bardziej wydajny proces mycia instalacji to zmniejszenie zużycia środków myjących, dzięki lepszej organizacji mycia skrócenie jego czasu a to poprawia dostępność instalacji. Wykrycie lub predykcja awarii lub diagnostyka nieszczelności uzupełniają zakres metod.

Uzyskiwanie raportów danych selekcjonowanych przyspiesza proces decyzyjny i optymalizuje zarządzanie. Wnioski płynące z analizy raportów produkcyjnych w powiązaniu ze zużyciem energii mogą wskazać nieopłacalne produkty lub uwzględnić realny wpływ takich kosztów na cenę, a więc indywidualne ich traktowanie podczas ustalenia ceny produktu. Bilans energetyczny i zużycia mediów pozwala skupić się na obniżeniu kosztów w obszarach o największym znaczeniu, tzn. generujących największe procentowo koszty - zmniejszenie zużycia energii będzie miało ogromne przełożenie na optymalizację działania zakładu.

Ważne są też analizy danych pod kątem czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń - czy nie da się tego uprościć, skrócić i przejść od produkcji A do produkcji B w krótkim czasie.

W tym momencie wkraczamy w sferę automatyzacji maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Automatyka rozbudowanych linii zawiera zazwyczaj zaawansowane systemy zarządzania produkcją i zleceniami. Umożliwia produkcje „just-in-time” pod konkretne zlecenia a nie „na magazyn”. Często nasz system jest integrowany z systemami SAP, a dane z produkcji są zbierane i raportowane do wskazanego przez klienta systemu. Również tutaj obserwujemy rosnący udział systemów IT/OT i szeroko pojętego zaawansowanego przetwarzania danych. Umiejętność czytelnego ich przedstawienia i skupienia się na meritum pomaga podejmować trafne decyzje, zarówno na poziomie technologicznym jak i biznesowym. Staramy się dostarczyć klientom narzędzia, które to ułatwiają.

W dzisiejszym świecie biznesu niezwykle ważny staje się zrównoważony rozwój wyrażany przez ESG. Jak w tym przypadku może pomóc rewolucja cyfrowa?

Mamy świadomość zmian środowiskowych, nowe technologie nie ignorują tych faktów. Sama walka o zmniejszenie zużycia energii elektrycznej szczególnie w Polsce, gdzie produkowana jest ona głównie w elektrowniach węglowych, poprawia współczynniki ESG. Również optymalizacja procesów mycia pomaga w ograniczaniu zużycia wody i często agresywnych środków myjących. W tematyce ESG mieści się także nowy projekt Grupy SCHULZ Systemtechnik, z którą SCHULZ Infoprod jest związany kapitałowo - mam tu na myśli pozyskiwanie zielonej energii, jej magazynowanie, inteligentne zarządzania i predykcji zużycia oraz rozwiązania służące alternatywnym sposobom jej dystrybucji, mowa o np. rozwiązaniach typu power-to-heat. Tak powstaje system optymalizujący zużycie ale też pozyskiwanie jej w sposób maksymalny ze źródeł odnawialnych. Jeśli chodzi o magazynowanie energii elektrycznej to jako alternatywa do baterii akumulatorów oferowane są rozwiązania oparte o elektrolizę, w wyniku której powstaje zielony wodór. W tej chwili prototypowa instalacja jest realizowana na mleczarni w Niemczech, do końca roku powinniśmy mieć już uruchomione takie rozwiązania w warunkach przemysłowych. W przypadku mleczarni, które zazwyczaj są usytuowane w otoczeniu rolniczym, możliwość dywersyfikacji źródeł energii jest ogromna.

Dziękuję za rozmowę.