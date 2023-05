- Konsumenci boją się tych składników w produktach spożywczych, których nie znają i nie rozumieją czyli żywności przetworzonej, która może być szkodliwa. Choć ja stoję na stanowisku, że nie żywność jest szkodliwa ale styl życia - mówi nam Mateusz Kowalewski, prezes zarządu firmy Hortimex.

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu firmy Hortimex mówi czego należy obawiać się w kontekście żywności/fot. PTWP



Czy należy bać się produktów spożywczych z dodatkiem "E".

Czego obawiają się dzisiaj konsumenci w kontekście żywności.

Dlaczego cukier jest gorszy od tłuszczu?

Lista strachów w kontekście produktów spożywczych jest podobna dla wszystkich konsumentów.

- Prym wiodą dzisiaj składniki w żywności, których konsumenci nie znają, nie rozumieją i nie wiedzą dlaczego są stosowane czyli żywność przetworzona, która może być szkodliwa - mówi Mateusz Kowalewski.

Produkty spożywcze. Czego należy się obawiać?

Zdaniem eksperta należy się obawiać np. cukru.

- Mamy dzisiaj bardzo dużo cukru w diecie i to nie jest ten cukier, który widzimy w cukiernicy, ale ten który spożywamy nieświadomie. Mamy bardzo dużo różnego rodzaju węglowodanów w diecie, co powoduje, że mniej lub bardziej nieświadomie ten cukier ciągle spożywamy. To jest bardziej niebezpieczne niż tłuszcza. A tłuszcz jest paradoksalnie potrzebny w diecie człowieka a cukier już niekoniecznie. Więc powinniśmy zwracać uwagę na spożycie cukru w przetworzonych produktach. To jest coś o czym mówić należy i czego konsumenci powinni być świadomi - zapewnia prezes firmy Hortimex.

Jak oznaczać żywność? Świadomość kluczem do sukcesu

Jak Mateusz Kowalewski ocenia system NutriScore?

- Moim zdaniem idea jest słuszna, jednak problemem jest to, że dziś szukamy prostych odpowiedzi, jednak ich nie ma. Skonstruowanie systemu, który podpowie, które produkty są lepsze dla naszego zdrowia jest niezwykle trudne - wskazuje Mateusz Kowalewski.

Jego zdaniem kluczem do sukcesu jest świadomość konsumentów. - Gdyby konsumenci byli świadomi to nie trzeba by stosować oznaczeń na etykietach - to powinno wynikać z diety. Oznaczenie na etykiecie zawsze będzie wyrwane z kontekstu a to ten kontekst właśnie jest niezwykle istotny - dodaje.

E - co to jest?

Symbol "E" na opakowaniach produktów spożywczych informuje o dodatkach do żywności. Wśród nich znajdują się nie tylko konserwanty, ale też barwniki, zagęstniki i antyoksydanty.