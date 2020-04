Tegoroczna susza może mieć poważniejsze skutki od tej z roku 2019

Świętokrzyskie: Zespół do spraw rozwoju wsi zajmie się problemem suszy

– Obecna sytuacja, wskazująca na niedobór wody i zagrożenie suszą, jest analogiczna do ubiegłorocznej. Podobnie jak w zeszłym roku, doświadczyliśmy bardzo ciepłego okresu jesienno-zimowego, który nie obfitował w opady deszczu i śniegu. Brak pokrywy śnieżnej, a co za tym idzie wody pochodzącej z jej topnienia, nie pozwolił na uzupełnienie i odbudowę zasobów wodnych – mówi serwisowi portalspozyczy.pl Grzegorz Walijewski.

– Dlatego też tegoroczna susza, może mieć nawet poważniejsze skutki, od tej z roku 2019. Przede wszystkim z powodu nieodnowionych zasobów wodnych po ubiegłorocznym deficycie – tłumaczy.

Dodaje, że brak opadów wczesną wiosną spotęgował zagrożenie suszą. Nastąpiło obniżenie nie tylko wód powierzchniowych w rzekach i zbiornikach wodnych, ale również podziemnych. Spadła też wilgotność gleby.

– Według najnowszych prognoz IMGW-PIB, chwilową poprawę mogą przynieść większe opady deszczu w maju – jednak tylko w południowo-wschodniej części kraju. Wtedy możemy się spodziewać wzrostów stanów wody w rzekach dorzeczy górnej Wisły, a nawet lokalnych wezbrań i podtopień – informuje.

– Może to być bardzo podobny scenariusz do tego z zeszłego roku, gdy w maju 2019 roku obserwowaliśmy wezbranie na Wiśle, które miejscami powodowało zagrożenie powodziowe. Jednak będzie to chwilowy stan i nawet wysokie, ale krótkotrwałe sumy opadu deszczu nie będą w stanie odbudować całkowicie zasobów wodnych. Należy się zatem spodziewać, po krótkim majowym epizodzie opadowym, ponownego zagrożenia suszą rolniczą już w czerwcu tego roku – mówi Grzegorz Walijewski.