Już 58 tys. rolników złożyło wnioski o kredyty płynnościowe na kwotę 3 mld zł - poinformował we wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus na spotkaniu z rolnikami z województwa zachodniopomorskiego.

Chodzi o linię kredytową na dopłaty do oprocentowania kredytów na utrzymanie płynności finansowej w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Rolnicy o tzw. kredyty płynnościowe mogą ubiegać się w bankach współpracujących z ARiMR od 13 lipca br.

Podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami zachodniopomorskich rolników szef MRiRW poinformował o dużym zainteresowaniu programem. "Już 58 tys. rolników złożyło wnioski o te kredyty na kwotę 3 mld zł" - przekazał minister Robert Telus, cytowany w komunikacie resortu.

"Rolnicy są dla mnie najważniejsi i dlatego, w trudnej sytuacji spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę, uruchamiamy wsparcie. Na pomoc przeznaczyliśmy rekordową kwotę ponad 15 mld zł. To jest praktyczny wymiar stwierdzenia, że nigdy nie zostawiamy rolników samych sobie, ale znajdujemy konkretne rozwiązania" - zaznaczył we wtorek minister rolnictwa.

Ogłaszając w lipcu uruchomienie kredytów płynnościowych Robert Telus zaznaczył, że obecnie limit akcji kredytowej wynosi 2,7 mld zł, a w miarę potrzeb będzie podwyższany do 10 mld zł. Przekazał wtedy także, że "obecnie do tych kredytów mogą być stosowane dopłaty z budżetu państwa na okres uzależniony od wielkości gospodarstwa, tj. na 36, 48 i 60 miesięcy". "Czekam jednocześnie na zgodę KE, która umożliwi stosowanie dopłat do oprocentowania wszystkich kredytów płynnościowych niezależnie od wielkości gospodarstwa do 60 miesięcy" - zadeklarował w lipcu szef resortu rolnictwa.

Kredyty preferencyjne na utrzymanie płynności finansowej będą udzielane rolnikom do 31 grudnia 2023 r. Kwota kredytu nie może przekroczyć: 100 tys. zł - gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej, niż 50 ha użytków rolnych; 200 tys. zł - gdy gospodarstwo ma powierzchnię powyżej 50 ha i nie większą, niż 100 ha użytków rolnych; 400 tys. zł - gdy gospodarstwo ma więcej, niż 100 ha użytków rolnych.

O kredyt płynnościowy rolnicy mogą się ubiegać w bankach współpracujących z ARiMR. Są to: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, BNP Paribas Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska.