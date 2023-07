Komisja Europejska zatwierdziła pomoc rządową dla rolników w wysokości 210 mln zł - przekazał w poniedziałek w mediach społecznościowych minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że dopłaty zostaną udzielone do materiału siewnego.

Telus: KE zatwierdziła kolejną pomoc rządową dla polskich rolników. fot. PAP

"KE zatwierdziła kolejną pomoc rządową dla polskich rolników, w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. W ramach pomocy udzielone zostaną dopłaty do zakupu materiału siewnego. Pomoc rządowa na dopłaty to 210 mln zł" - poinformował Telus na Twitterze.

Jak wcześniej przekazał szef resortu rolnictwa, rząd przeznaczył już 15,4 mld zł na pakiet pomocy dla polskich rolników. Najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wypłacone i realizowane wsparcie dla rolników w związku z wojną na Ukrainie to 15,425 mld zł, z czego 2,6 mld zł w 2022 r., 10,036 mld zł w tym roku i 2,789 mld zł w kolejnych latach.

Najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów: 4,7 mld zł na dopłaty do nawozów zakupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja tego roku i 2,6 mld zł na dopłaty do nawozów zakupionych od 1 września 2021 do 15 maja 2022 r.

2,778 mld zł skierowano na kredyty płynnościowe. Rolnicy mogą się o nie ubiegać w bankach współpracujących z ARiMR. Są to: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank SA, BNP Paribas Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.

2 mld zł to kwota pomocy dla producentów pszenicy i gryki, którzy sprzedali ziarno po 15 kwietnia tego roku. 600 ml zł trafiło na pomoc dla producentów pszenicy, gryki i kukurydzy, którzy sprzedali ziarno między 1 grudnia 2022 r. a 14 kwietnia tego roku.