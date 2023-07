Już pokazaliśmy, że w sytuacji próby jesteśmy w stanie podejmować odważne decyzje - także te, które Bruksela uznaje za kontrowersyjne. Zrobimy jeszcze bardzo dużo, aby chronić polskiego rolnika – powiedział w rozmowie "Naszym Dziennikiem" minister rolnictwa Robert Telus.

Co z embargiem na zboże z Ukrainy?

Minister rolnictwa w weekendowym wydaniu dziennika odniósł się do kwestii przedłużenia zakazu importu zbóż z Ukrainy.

Pytany, czy już jest przesądzone, że 15 września przestanie obowiązywać embargo na cztery zboża z Ukrainy, odparł, że "wiele na to wskazuje".

"My jednak nie składamy broni i razem z innymi państwami frontowymi będziemy domagać się wydłużenia jego terminu. Prowadzimy działania, które mają nas do tego przybliżyć" - podkreślił Telus.

Jak mówił, o przedłużeniu embarga rozmawiał m.in. z ministrami z Łotwy, Estonii i Litwy. "Jestem w stałym kontakcie z wszystkimi ministrami z naszej frontowej piątki. Uważamy, że decyzja, którą podjęła Ursula von der Leyen jest szkodliwa dla rolników" - dodał.

Zdaniem ministra nie ma merytorycznych podstaw, aby tego embarga nie przedłużać. Jak stwierdził, za tą decyzją stoją wyłącznie kwestie polityczne.

Minister zapewnił, że jest w stałym kontakcie z rolnikami. "Gorąco ich zachęcam do tego, aby nie bali się angażować w sprawy publiczne i żeby bez kompleksów artykułowali swoje żądania wobec Komisji Europejskiej. Bruksela musi usłyszeć rolnicze weto. Będziemy mogli zrobić dużo więcej, gdy komisarze przekonają się o tym, że mamy w Polsce setki tysięcy rolników, którzy z wielką determinacją dbają o swoje interesy" - podkreślił Telus.

Magazyny rolników już zostały zwolnione i przygotowane na żniwa

Pytany, co dotychczas udało się zrobić w sprawie wywozu zboża, wskazał, że magazyny rolników już zostały zwolnione i przygotowane na żniwa. "Przez 4 miesiące wywieźliśmy z Polski ponad 4,5 mln ton zboża. I to jest duży sukces. Nie udałoby się to, gdyby nie decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o uruchomieniu dużych środków na dopłaty do sprzedaży zboża. To było bardzo dobre posunięcie" - ocenił minister.

Jak dodał, w związku z wojną na Ukrainie pomoc dla rolników kosztowała ponad 15 mld zł. "To olbrzymie pieniądze, ale nie są one stracone - zostały zainwestowane w polskie rolnictwo, a to wzmacnia nasze bezpieczeństwo żywnościowe" - zaznaczył Telus.

Dopytywany, czy jeśli Komisja Europejska nie przedłuży embarga, dojdzie do ponownego "zalania polskiego rynku ukraińskim zbożem".

Unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji obowiązuje do 15 września. Dozwolony jest tranzyt zbóż przez terytoria tych krajów.