Chcemy promować polskie zakłady i przedsiębiorców, którzy z sukcesami realizują swoje pomysły . Musimy umieć się chwalić osiągnieciami polskich firm – podkreślił w czwartek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Telus: Musimy umieć się chwalić osiągnieciami polskich firm

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi odwiedził w czwartek działający w Strzelcach Małych w woj. łódzkim zakład producenta maszyn rolniczych AGRO-MASZ.

Jak podkreślił minister Telus, to firma z polskim kapitałem i jeden z najnowocześniejszych tego typu fabryk w kraju.

"Tą drogą przejeżdżałem wiele razy, i pamiętam, że w miejscu, gdzie teraz stoi ten wielki zakład było pole. A obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów maszyn rolniczych. Chcę podkreślić, że to polska firma, która funkcjonuje bardzo dobrze" - zaznaczył Telus.

Dodał, że jego wizyta ma na celu promowanie polskich firm i przedsiębiorców, którzy z sukcesami realizują swoją wizję.

"To dobre również dla naszej gospodarki, bo produkowane tu maszyny trafiają do polskich rolników, ale również na eksport. To wielka sprawa i musimy się chwalić takimi firmami, bo niektóre linie produkcyjne w tej fabryce są jedyne w Polsce. To wizytówka regionu oraz całej Polski" - podkreślił.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra wskazał, że rozwój przedsiębiorstwa to zasługa rodziny właścicieli, którzy mogą liczyć również na wsparcie państwa. "Jako państwo wspieramy innowacyjne pomysły, które znalazły zastosowanie w tych halach produkcyjnych. Ze stref ekonomicznych współfinansowaliśmy część działających tu maszyn, ale trafiły tu również duże dotacje na fotowoltaikę i magazynowanie energii. Wierzymy bowiem w to, że polski kapitał warto wspierać i należy o niego dbać" - mówił.

Członek zarządu AGRO-MASZ Krystian Nowak podziękował za wspieranie rozwoju firmy. "Gdyby nie ono, na pewno nie bylibyśmy w miejscu, w którym teraz jesteśmy. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna bardzo pomogła nam w realizacji czterech największych w woj. łódzkim inwestycji" - powiedział.

Firma AGRO-MASZ działa od 2006 roku. Produkuje maszyny rolnicze, typu agregaty uprawowe, siewniki, pługi. Zatrudnia 300 osób.